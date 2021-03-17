مطعم يُجبر موظفيه على خلع ملابسهم علنًا بحجة "تعزيز الثقة بالذات"

كشفت موظفة سابقة في سلسلة مطاعم Panda Express للمأكولات الصينية الأميركية إنه تم إجبارها على خلع ملابسها الداخلية أمام زملائها وغرباء خلال تمرين "بناء الثقة".

ورفعت الموظفة "جينيفر سبارجيفور" (23 عامًا) الدعوى الشهر الماضي في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا.

وتم تسمية المطعم Panda Express وأكاديمية Alive Seminars and Coaching، وهي جماعة استشارية للتحسين الذاتي قادت التمرين، في الدعوى كمتهمين.

وفقًا للقضية، فقد عملت "جينيفر" لصالح Panda Express من 10 أغسطس 2016 إلى 15 يوليو 2019، وتحديدًا في الفرع الموجود في مقاطعة سانتا كلاريتا شمال لوس أنجلوس.

وقالت "جينيفر" إن ندوات الأكاديمية كانت في كثير من الأحيان "شرطًا أساسيًا للترقية"، لدرجة أنه كان يُطلب من الحضور تقديم أرقام تعريف العمل الخاصة بهم حتى يمكن خصم رسوم الندوة مباشرة من حسابات موظفي Panda Express الخاصة بهم.

وذكرت "جينيفر" في الدعوى إن الجلسات التي استمرت أيامًا كانت "غريبة وسرعان ما تحولت إلى إساءة نفسية".

وخلال جلسة واحدة في 13 يوليو 2019 ، تم الضغط على "جينيفر" لإجراء "تمرين" حيث أُجبرت على خلع ملابسها الداخلية تحت ستار "بناء الثقة"، وفقًا للشكوى.

وقالت في الدعوى إنها "جُردت من ملابسها تقريبًا أمام الغرباء وزملاء العمل بعد الضغط عليه لأنها كانت تعلم أنها فرصتها الوحيدة للترقية، في هذه الأثناء، كان موظفو Alive Seminars يهاجمون النساء علانية في حالة خلع ملابسهن ويبتسمن ويضحكن.

في وقت لاحق من هذا التمرين، يُزعم أن "جينيفر" وأحد المشاركين الذكور أُجبرا على الوقوف أمام المجموعة لـ "احتضانهما" وهما بملابسهما الداخلية فقط.

وأشارت "جينيفر" الى أنه وبعد انسحابها من الندوة تم تسريحها من العمل في يوليو 2019".

ولم تذكر الدعوى، التي قالت إن "جينيفر" كانت ضحية لضربة جنسية، وبيئة عمل معادية وإلحاق ضائقة عاطفية، رقمًا بالدولار للتعويضات.

من جهتها قالت مجموعة Panda Restaurant، الشركة الأم لشركة Panda Express ومقرها كاليفورنيا في روزميد، إنها تجري تحقيقاتها الخاصة في الادعاءات الواردة في الدعوى.

ووفقًا لبيان الشركة يوم الأربعاء: "نحن لا نتغاضى عن نوع السلوك الموصوف في الدعوى القضائية، وهو أمر يثير قلقنا بشدة. نحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة لجميع الموظفين والوقوف وراء قيمنا الأساسية من أجل تعامل مع كل شخص باحترام".

وسعت الشركة أيضًا إلى الابتعاد عن المدعى عليه الآخر وهي الأكاديمية، واصفة إياه بأنه "منظمة طرف ثالث لا تملك فيها Panda أي مصلحة ملكية ولا تمارس عليها أي سيطرة".

وقالت الشركة: "مجموعة مطاعم Panda لم ولن تفرض على أي مشارك أن يشارك في Alive Seminars and Coaching Academy، كما أنه ليس شرطًا لكسب الترقيات".

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