انتبهوا لأطفالكم.. تحدي حبوب الهلوسة على تيك توك يتسبب بوفاة مراهق

لقي المراهق الأمريكي جاكوب ستيفنز 13 عامًا حتفه بعد قيامه بـ تحدي حبوب الهلوسة وهو واحد من تحديات تطبيق تيك توك الخطيرة، والتي تنتشر بشكل كبير بين المراهقين والأطفال من رواد هذا التطبيق.

تحدي حبوب الهلوسة يتسبب بوفاة مراهق أمريكي

تحظى تحديات تطبيق تيك توك باهتمام المراهقين والأطفال بالرغم من خطورتها، وتسببت العديد من التحديات بوفاة بعض الأطفال، لكن بالرغم من ذلك يستمر الأطفال بالقيام بها بسبب الاهتمام بعدد المشاهدات واللايكات.

وبهذا الخصوص لقي الطفل جاكوب ستيفنز الذي يبلغ من العمر 13 عامًا بعد قيامه بتناول ما يقارب الـ 14 حبة من مضادات الهيستامين، وهو تحدي منتشر حاليًا في تيك توك حيث يدخل الشخص الذي يتعاطى هذا العدد وهو أعلى من العدد الموصى به بـ 7 مرات في حالة هلوسة.

ويقوم الشخص بعد تناوله الحبوب بتوثيق الحالة التي دخل بها، إلا أن جاكوب لم يتحمل هذا العدد وتعرض لوعكة صحية تسببت بدخوله في غيبوبة، وبقي على أجهزة الأكسجين 6 أيام ليفارق الحياة بعدها.

وأشار الأطباء أنه كان من المستحيل أن يستعيد الطفل جاكوب صحته بسبب تأثير هذه الحبوب على صحته، فيما عبر والده عن صدمته وحزنه الشديد وتأثير تطبيق تيك توك عليه.

وبعد انتشار هذه الحادثة طالب العديد من الأهالي بقيام السلطات الأمنية باتخاذ الاجراءات اللازمة أمام هذه التحديات، مع مطالبات برقابة اكبر من قبل الأهالي على أطفالهم.