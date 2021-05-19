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ملكة جمال الكون مهددة بسحب لقبها بسبب صورة.. وهذه الحقيقة

منشور 19 أيّار / مايو 2021 - 08:38
أندريا ميز
أندريا ميز

منذ اللحظة التي توجت فيها ملكة جمال المكسيك "أندريا ميزا" بلقب ملكة جمال الكون يوم الأحد، أصبح اسمها معروفًا في جميع أنحاء العالم.

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كما دفع فوزها باللقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على النبش في ماضيها وحياتها الشخصية من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ووجد بعض الفضوليين صورة لـ"ميزا" برفقة رجل يرتدي بدلة رسمية، بينما كانت ترتدي ثوب زفاف رائع مع طرحة متدلية مرفقة بتعليق: "3-09-19" وإيموجي لخاتم زفاف.

ووفقًا لشروط مسابقات الجمال هو أن تكون المشتركة "عزباء"، حيث اعتقد بعض الأشخاص أنهم اكتشفوا فضيحة.

لكن "ميزا" أخبرت Insider هذا الأسبوع أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة.

وأشارت "ميزا" الى أنها تعمل كسفيرة رسمية للعلامة التجارية السياحية في مدينة تشيهواهوا المكسيكية، ومن مهماتها تسليط الضوء على مناطق الجذب السياحي في المدينة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وأشارت الى أن الصورة كانت جزء من حملة للترويج لـ Copper Canyon، وهي سلسلة من الأخاديد في جبال سييرا مادري أوكسيدنتال، والمعروفة بمسارات المشي لمسافات طويلة والمناظر الخلابة، واعتقد مكتب السياحة أنه سيكون من الممتع تنظيم جلسة تصوير وهمية لحفل الزفاف.

وقالت "ميزا": "إنه أمر مضحك لأن الرجل هو الأخ الأصغر لواحد من أعز أصدقائي، إنه يبلغ من العمر 21 عامًا. إنه مجرد طفل. وهذا مضحك لأن الجميع يأخذ الأمر على محمل الجد".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وقال متحدث باسم مسابقة ملكة جمال الكون إن المنظمة تلقت آلاف الرسائل حول الصورة من قبل أشخاص طالبوا بسحب اللقب من “ميزا” لأنها خالفت الشروط المعمول بها منذ سنوات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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