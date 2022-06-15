ملكة جمال روسيا خلف القضبان بتهمة متاجرة المخدرات

باتت ملكة جمال روسية سابقة تدعى "كريستينا دوكينا" مهددة بالسجن لمدة 20 عامًا بعد توجيه اتهامات لها تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات.

وذكرت وسائل إعلام عالمية، بينها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن السلطات الأمنية الروسية قامت باعتقال "كريستينا" من شقتها الواقعة في العاصمة الروسية موسكو قبل أيام.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الشرطة الروسية احتجزت "كريستينا" (34 عامًا) بعد أن وجدت بحوزتها أكثر من نصف كيلوغرام من الميفيدرون، وهي مادة من المواد الاصطناعية من فصيلة المنشطات والكاثينون المخدرة.

ملكة جمال روسية 2020 كريستينا دوكينا

وتمتلك "كريستينا"، وهي أم لطفلين وكالة لعرض الأزياء في شبه جزيرة القرم التي ضمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بلاده في عام 2014.

وكانت "كريستينا دوكينا" قد توجت بلقب الوصيفة الأولى في مسابقة "ملكة جمال دبي 2019"، كما فازت بجائزة Grand Prix Miss Federation في روسيا في العام التالي.

وقبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال دبي عام 2019، قالت كريستينا: "قررت أن أجرب حظي في مسابقات الجمال وأن أوصل رسالة مفادها أن الأحلام تتحقق ولا شيء مستحيل".

وبعد حصولها على اللقب، صرحت قائلة: "لم أكن أتوقع أن أحصل على مثل هذا اللقب الدولي المرموق. بالطبع، كنت واثقًا دائمًا في نفسي وفي جمالي ".

وقبل اعتقالها، أوقفت "كريستينا" نشاطاتها على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرت رسالة تقول إنها ستعمل على حذف كافة حسابتها وقنواتها على السوشال ميديا، وكتبت "سوف آخذ أحبائي فقط إلى غرفتي الخالية المعقمة لأعيش حياة جديدة".

وأكدت التقارير بأن "كريستينا دوكينا" محتجز على ذمة التحقيقات وقد تواجه عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة المتاجرة بالمخدرات.

يذكر أن القانون الروسي يُعاقب على حيازة المخدرات دون نية توريدها، بكميات تزيد عن 2.5 جرام، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.