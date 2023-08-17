  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. من عالم الأنمي وأغاني البوب.. ماكدونالدز الإمارات تطلق وجبة جديدة

من عالم الأنمي وأغاني البوب.. ماكدونالدز الإمارات تطلق وجبة جديدة

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 17 آب / أغسطس 2023 - 09:41
ماكدونالدز
ماكدونالدز

البوابة - تحرص سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة على ترك بصمتها وأثرها في عالم الثقافة عمومًا والثقافة الترفيهية الجذابة خصوصًا من خلال إطلاق وجبات "استثنائية" ولفترات محدودة.

اقرأ ايضاًماكدونالدز تنضم إلى حملة دعم المنتجات السعوديةماكدونالدز تنضم إلى حملة دعم المنتجات السعودية

آخر هذه الإصدارات، هي وجبة "كما ظهر في - the As Featured In Meal"، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، أبطالها هم من تألقوا في عالم الفن والثقافة الترفيهية الجذابة، من الأفلام الكلاسيكية التي لا تُنسى والكوميدية والأغاني الناجحة ومسلسلات الأنمي المحبوبة.

وكشف الموقع الرسمي لـ"ماكدونالدز" أن الإصدار المحدود من وجبة "كما ظهر في - the As Featured In Meal" سيبدأ في 14 أغسطس وفي أكث رمن 100 دولة حول العالم ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ماكدونالدز

ما هي وجبة "كما ظهر في"

سيتمكن عشاق وجبات ماكدونالدز من الاستمتاع بتجربة وجبة "كما ظهر في" التي تضم بعض من أشهر أصناف قائمة الطعام التي ظهرت في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وعالم الموسيقى.

وستأتي وجبة "كما ظهر في" برفقة تشكيلة فريدة من نوعها من المنتجات التذكارية الحصرية والمحتوى الذي لم يشاهده أحد من قبل. ومن 

خلال وجبة "كما ظهر في"، سيستعيد محبي ماكدونالدز سحر شخصياتهم وفنانيهم المفضلين عبر اختيار واحد من أربعة أصناف رئيسية مع الأطباق الجانبية - والتي اشتهرت وتميزت في أوساط الجماهير. 

مكونات وجبة "كما ظهر في"

تتضمن وجبة "كما ظهر في" اختيارك من بين:

  • ساندويتش بيج ماك، أو

  • كوارتر باوندر بالجبنة، أو 

  • ماك فيليه سمك دبل أب، أو 

  • 9 قطع ماك ناجتس اللذيذة

 مع:

 + البطاطس الشهيرة 

+ صلصة لوكي سويت آند ساور 

+ مشروب حجم كبير 

اقرأ ايضاًماكدونالدز تنضم إلى حملة دعم المنتجات السعوديةمطاعم CosMc الجديدة من ماكدونالدز.. قصة مثيرة وراء تسميته

+ماك فلوري اوريو

هذه الوجبة مستوحاة من المسلسل القادم من استوديوهات مارفل "Loki" الموسم الثاني، والذي سيعرض على ديزني+ ابتداءً من 6 أكتوبر.

 

كلمات دالة:ماكدونالدزالإمارات العربية المتحدة

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن