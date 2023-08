من عالم الأنمي وأغاني البوب.. ماكدونالدز الإمارات تطلق وجبة جديدة

البوابة - تحرص سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة على ترك بصمتها وأثرها في عالم الثقافة عمومًا والثقافة الترفيهية الجذابة خصوصًا من خلال إطلاق وجبات "استثنائية" ولفترات محدودة.

آخر هذه الإصدارات، هي وجبة "كما ظهر في - the As Featured In Meal"، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، أبطالها هم من تألقوا في عالم الفن والثقافة الترفيهية الجذابة، من الأفلام الكلاسيكية التي لا تُنسى والكوميدية والأغاني الناجحة ومسلسلات الأنمي المحبوبة.

وكشف الموقع الرسمي لـ"ماكدونالدز" أن الإصدار المحدود من وجبة "كما ظهر في - the As Featured In Meal" سيبدأ في 14 أغسطس وفي أكث رمن 100 دولة حول العالم ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي وجبة "كما ظهر في"

سيتمكن عشاق وجبات ماكدونالدز من الاستمتاع بتجربة وجبة "كما ظهر في" التي تضم بعض من أشهر أصناف قائمة الطعام التي ظهرت في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وعالم الموسيقى.

وستأتي وجبة "كما ظهر في" برفقة تشكيلة فريدة من نوعها من المنتجات التذكارية الحصرية والمحتوى الذي لم يشاهده أحد من قبل. ومن

خلال وجبة "كما ظهر في"، سيستعيد محبي ماكدونالدز سحر شخصياتهم وفنانيهم المفضلين عبر اختيار واحد من أربعة أصناف رئيسية مع الأطباق الجانبية - والتي اشتهرت وتميزت في أوساط الجماهير.

مكونات وجبة "كما ظهر في"

تتضمن وجبة "كما ظهر في" اختيارك من بين:

ساندويتش بيج ماك، أو

كوارتر باوندر بالجبنة، أو

ماك فيليه سمك دبل أب، أو

9 قطع ماك ناجتس اللذيذة

مع:

+ البطاطس الشهيرة

+ صلصة لوكي سويت آند ساور

+ مشروب حجم كبير

+ماك فلوري اوريو

هذه الوجبة مستوحاة من المسلسل القادم من استوديوهات مارفل "Loki" الموسم الثاني، والذي سيعرض على ديزني+ ابتداءً من 6 أكتوبر.