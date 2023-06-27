من هنّ مؤنسات مكة؟ يملأن ساحات الحرم المكي فجر يوم عرفات

البوابة - توجهت نساء مكة المكرمة نحو الحرم المكي منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، التاسع من ذي الحجة، من أجل إحياء عادة قديمة ومستمرة على مر العصور، تحمل اسم "يوم الخُلَّيْف"، والتي تنطوي على قضاء يوم عرفات بين جنبات الحرم المكي، الذي خلا من الحجيج وغالبية الرجال من أرباب الأسر الذين يعملون في خدمة حجاج بين الله الحرام.

ومع بدء "الركن الأعظم" أي يوم عرفات، تصبح معظم أحياء مكة المكرمة خالية من الحجيج، ومنها المنصور والهجلة وأجياد والمسفلة وحرول وريع بخش خالية تمامًا من الحجيج، لذا تحرص نساء مكة على التوجه في هذا الوقت من كل عام نحو الحرم المكي ويفترشن ساحاته ويبدأن بالطواف وتلاوة القرآن الكريم والابتهال طلبًا للأجر والثواب من الله تعالى في هذا اليوم المبارك.

وحرصًا منهن على إبقاء أحياء مكة المكرمة نابضة بالحياة، تحرص نساء مكة المكرمة على اصطحاب أطفالهن إلى الحرم المكي، والإفطار فيه بعد صيام اليوم المبارك، ويقمن خلال ذلك الوقت المحاضرات والندوات وتعليم الأطفال تلك العادة الموروثة.

ويستمر تواجد العائلات في المسجد الحرام أداء صلاتي المغرب والعشاء، فلا يخرجون إلا بعد صلاة العشاء.

يوم الخُلَّيْف

"يوم الخليف" هو يوم استثنائيًّ لأهالي مكة المكرمة خاصة؛ وعادة قديمة متوارثة، إذ يتكرر المشهد في كل عام، وتحديدًا في يوم عرفات.

غالبًا ما يتشح المسجد الحرام بألوان العباءات السوداء لنساء مكة المكرمة اللائي يجدن يوم عرفة فرصة مناسبة لقضاء اليوم في الحرم المكي الذي يكون خاليًا من المصليين والمعتمرين، في فرصة لا تتكرر كثيرًا للطواف وتقبيل الحجر الأسود والمسح عليه والتعلق بأستار الكعبة لفترة طويلة.

