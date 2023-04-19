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إفطار رمضاني تحت الرصاص في السودان.. (فيديو)

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 19 نيسان / أبريل 2023 - 09:15
مواطنون سودانيون
مواطنون سودانيون

يعيش الشعب السوداني فترة صعبة بسبب الأحداث الخطيرة التي تشهدها البلاد، حيث يعاني الشعب السوداني من حرب داخلية ومعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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إفطار رمضاني تحت الرصاص في السودان

بالرغم من الأوضاع الخطرة والصعبة التي تشهدها البلاد، إلا ان الشعب السوداني يحاول أن يعيش أجواء الشهر الفضيل على قدر الأمكان.

وبهذا الخصوص قرر مجموعة من المواطنين في العاصمة السودانية الخرطوم أن يقيموا وليمة إفطار كبيرة جدًا، بهدف جمع أكبر عدد من الأشخاص للإفطار سويًا، وعيش أجواء شهر رمضان الفضيل رغم ظروف الحرب السيئة.

ودعا أصحاب الفكرة كل شخص يمرّ من جانبهم الى مشاركتهم وتناول الافطار معهم على مائدتهم بالرغم من اشتداد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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رواد السوشال ميديا يشيدون بالفيديو وهذا التصرف

انتشر هذا الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معه عدد وأشاد الجمهور بتصرف هؤلاء الشباب، وحرصهم على زيادة التواصل والترابط فيما بينهم بالرغم من الظروف الصعبة، حيث جاء إفطارهم تحت وابل من الرصاص.

والجدير بالذكر أن السودان تعاني منذ أيام من معارك داخلية ما بين قوتين عسكرتين في البلاد وهما الجيش وقوّات الدعم السريع، مما تسبب بـ مقتل عدد كبير من المواطنين وحالة من الخوف والهلع.

كلمات دالة:أخبار السودانالشعب السودانيافطار رمضانالعادات والتقاليد

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