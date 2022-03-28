نادي الزمالك يمنع عضوة من الدخول بسبب لون شعرها الأحمر!

لجأت سيدة مصرية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوصل صوتها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدما تم منعها من دخول نادي الزمالك بسبب لون شعرها.

وقالت السيدة في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها عضو في نادي الزمالك لكنها فوجئت بقرار منعها من دخول المبنى بسبب لون شعرها بناء على توجيهات من رئيس النادي مرتضى منصور.

غضب سيدة بعد طرد مرتضى منصور لها بسبب لون شعرها الأحمر.pic.twitter.com/kihwXGjrvD https://t.co/z0lfVbEWWE — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 27, 2022

وأوضحت السيدة في مقطع الفيديو بأنه نصح زوجها بأن يطلقها أو أن يغير لون شعرها، معربة عن غضبها الشديد بسبب هذا التنمر.

وقالت السيدة في الفيديو: "أنا اسمي مها محسن، أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير العدل عمر مروان والنائب العام يقفوا جنبي في قضية مرتضى منصور الذي منعني من دخول المبنى بسبب لون شعري، وقال لزوجي بأن يطلقني أو أغير لون شعري، أنا مصدومة من هذا التنمر الذي يتعارض مع كلام الرئيس السيسي الذي قال بأن المرأة المصرية لا تهان أو تتعرض للتنمر، أنا في حالة صدمة وذهول".

وتابعت: "كما مارس أمن النادي البلطجة بحقي وبحق زوجي، حيث سحبوا بطاقة الاشتراك الخاصة بنا".

وأثار قرار منع السيدة من دخول النادي استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وقالوا بأن اختيار لون الشعر يعتبر حرية شخصية لا يمكن أن تسيء لأي شخص.

فيما تناقل بعض النشطاء القرارات التي أصدرها مرتضى منصور سابقًا والتي جاء من ضمنها أنه لن يدخل أي عضو أو عضوة النادي حال ارتدائهم ملابس غير لائقة، وعلى حد وصفه "لبس غير محترم"، وأنه لن تدخل أي امرأة ملونة شعرها أحمر أو أخضر أو أي لون.

وأضاف منصور: نادي الزمالك محترم ولن يسمح لأي شخص أن يدخل النادي ومظهره غير محترم.