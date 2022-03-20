نجلاء الودعاني تتصدر الترند في حفلة تنكرية .. شاهدوا هاري الودعاني

نجحت المدونة السعودية نجلاء الودعاني في لفت الأنظار إلى موهبتها في فن المكياج السينمائي والتنكر من خلال مشاركتها الملفتة في أكبر حفل تنكري شهدتها المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 في منطقتي البوليفارد وونتروندرلاند.

وشاركت نجلاء مشاركتها في الحفل التنكري عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام" و"سناب شات".

واختارت نجلاء أن تتنكر بشخصية الساحر "هاري بوتر" في فيلمه الشهير الذي يحمل نفس الاسم وأطلقت على نفسها اسم "هاري الودعاني🔮✨".

وأبدى متابعو نجلاء إعجابهم بمهارة نجلاء في فن المكياج وإبداعها في تقمص الشخصية من حيث تطبيق المكياج وتقمص الشخصية بالكامل مع الاكسسوارات التي عرفت بها مثل النظارة الطبية وعصا الساحر.

وبعد ساعات من مشاركتها في حفل التنكر، تصدر اسم نجلاء الودعاني قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بين من أشاد بموهبة نجلاء وإبداعها الدائم والمستمر.

وكانت نجلاء قد حظيت بلقب "أجمل إطلالة في يوم التأسيس" الذي احتفلت فيه السعودية في 22 فبراير الماضي حين نجحت في إبراز هوية المرأة السعودية بالماضي، والعناية بالتفاصيل، ومطابقتها للزي الذي كانت النساء يرتدينه.

ولم تكتفِ نجلاء الودعاني بإبراز الثوب، بل اختارت بيئة بدوية تشابه حياة العديد من أبناء المملكة في السابق.

نجلاء الودعاني

مدونة سعودية تعرف نفسها بأنها مختصة في أدب الرَّحلات الاجتماعية والحرفية التقليدية وتدوينها بصريًا وبأنها مُهتمة بالابتكار والفنون.

وتعد نجلاء هي شقيقة الفاشنيستا السعودية سارة الودعاني.

حفلة تنكرية في موسم الرياض

عاش رواد موسم الرياض 2022 أجواء استثنائية مع تنظيم أكبر حفلة تنكرية شهدتها المملكة العربية السعودية في منطقتي بوليفارد الرياض ووينتر وندرلاند.

وأظهرت الصور المنتشرة على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي الأجواء الاحتفالية التنكرية التي عاشها رواد موسم الرياض ليلة أمس الخميس، 17 مارس 2022، والتي ستستمر لليوم الجمعة 18 مارس 2022.

وشهدت ميادين البوليفارد وأروقة وينتر وندرلاند شخصيات متنوعة مثل باتمان وسبايدر مان والجوكر وتوماس "تومي" شيلبي، والكثير من الشخصيات الزومبي المرعبة وشخصيات إنمي شهيرة للذكور والإناث من مختلف الأعمار والخلفيات.

كما حضر حشد كبير من الزوار أكبر حفلة تنكرية بأزياء تبدو أقرب إلى الأنماط المرتبطة بشخصيات الخيال العلمي وأفلام هوليود وفنون القتال.

ونشرت هيئة الترفيه عبر حسابها على "تويتر" صورًا وثقت انطلاق أكبر حفلة تنكرية في منطقتي "بوليفارد رياض سيتي" و"ونتر وندرلاند" ضمن فعاليات موسم الرياض.

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