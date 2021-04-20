نجم تشيلسي السابق "ديدييه دروجبا" ينضم لحملة "ارفع يدك" لدعم التعليم

انضم نجم كرة القدم العالمي المتقاعد "ديدييه دروجبا" إلى قائمة الداعمين لحملة "ارفع يدك" التمويلية والتابعة للشراكة العالمية للتعليم، حيث دعا عبر مقطع فيديو القادة وأصحاب القرار في جميع أنحاء العالم إلى حشد الدعم والجهود اللازمة لتمويل التعليم.

وتهدف الحملة التي تم إطلاقها في أكتوبر 2020 مع المملكة المتحد وكينيا، إلى جمع ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار أمريكي بهدف إحداث تغيير ملموس وإيجابي في النظم التعليمية في أكثر من 90 دولة ومنطقة ذات دخل منخفض، التي تمثل موطن لأكثر من مليار طفل.

وستُختَتم أعمال الحملة خلال قمة عالمية للتعليم تُعقد في لندن يومي 28 و29 يوليو بحضور رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون" والرئيس الكيني "أوهورو كينياتا”. وتلقت دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت دعوات للمشاركة في القمة.

وفي مقطع الفيديو، ومع تبقي 100 يوم للحملة قبل انطلاق مؤتمر القمة العالمية للتعليم، يدعو "دروجبا" القادة وصناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى حشد الدعم لتمويل التعليم

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال "دروجبا": "تشكل حملة ارفع يدك فرصةً لإحداث نقلة نوعية في ميدان التعليم وتأمين مستقبل مشرق لأكثر من مليار فتى وفتاة. ولا تزال التحديات تفرض نفسها على الواقع التعليمي حول العالم، إذ بلغ عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة قبل أزمة كوفيد-19 أكثر من ربع مليون طفل، وربما يخسر ملايين آخرون فرصة التعليم إن لم يسارع قادة العالم إلى الاستثمار في قطاع التعليم. ارفع يدك، وساهم في تمويل التعليم".

وأطلق "دروجبا" عبر مؤسسة ديدييه دروجبا الخيرية العديد من المبادرات لتوفير فرص التعليم للأطفال المحتاجين في موطنه ساحل العاج منذ عام 2007، حيث موّلت المؤسسة بناء المدارس في المناطق الريفية وزودتها باللوازم المدرسية والمواد التعليمية لتعزيز نسبة الالتحاق بالمدارس وتشجيع الطلاب في المرحلتين الأساسية والثانوية على إكمال تعليمهم.

ويأتي إعلان دعم "دروجبا" في أعقاب إطلاق الشراكة العالمية للتعليم فعالية قضية الاستثمار التعليمي في الشرق الأوسط مؤخرًا. وشهدت الفعالية التي أقيمت في جدة تعهد البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة دبي العطاء بتقديم 202.5 مليون دولار لدعم حملة ارفع يدك.

وتجدر الإشارة إلى أن "دروجبا" حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين، وهو أفضل هداف في تاريخ منتخب ساحل العاج برصيد 65 هدفاً، كما أنه قاد فريق بلاده إلى نهائيات كأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014.

واشتهر "دروجبا" بمسيرته المتألقة مع فريق تشيلسي، حيث يعود له الفضل في إحراز النادي اللندني لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد نجاحه بتسجيل الركلة الترجيحية الأخيرة في نهائي البطولة عام 2012.

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