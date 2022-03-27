نحن لسنا في فرنسا .. منع محجبة من دخول مطعم يثير أزمة في البحرين

فجّرت سيدة بحرينية ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت تعرضها لموقفٍ مُهين من قبل أحد المطاعم السياحية في البحرين وتحديدًا في منطقة العدلية بالعاصمة المنامة.

وبدأت القصة حين نشرت السيدة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت فيه بأن إدارة مطعم "لانترنس" منعت صديقتها المُحجبة من دخول صالة الطعام لتناول وجبة العشاء بسبب ارتدائها الحجاب.

معقول هذا في #البحرين ؟؟

مطعم يرفض دخول المحجبات في العدلية! pic.twitter.com/78hfCaCOqa — BuHsn (@BuHSN) March 25, 2022

وقالت السيدة في مقطع الفيديو: "تخيلوا إحنا في ديرة (بلد) مسلمة، يغلب على سكانها الديانة الإسلامية، نحن لسنا في فرنسا، لكن مطعم لانترنس منع صديقتي من الدخول لأنها ترتدي الحجاب".

واعتبرت السيدة أن على المطاعم في بلادها تجنب فرض مثل هذه القرارات باعتبار أن المسلمين هم الغالبية العظمى في البحرين، وبالتالي يعتبر موضوع الحجاب أمرًا متوقعًا وبديهيًا عند الفتيات.

ودفع الهجوم الحاد على إدارة المطعم أن تصدر بيانًا توضيحيًا ذكرت فيه بأنها بصدد فتح تحقيق رسمي بشأن منع سيدة محجبة من الدخول وإيقاف المدير المناوب على العمل.

وجاء في بيان المطعم: "لانترنس مطعم عائلي محترم، افتتح أول فروعه في مملكة البحرين منذ 35 عاما، ويستقبل جميع الزوار من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة دون تمييز".

وتابع البيان: "في هذا الصدد، فقد تم إيقاف المدير المناوب عن العمل، للتحقق من القضية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "كبادرة حسن نية من إدارة المطعم، فإننا ندعو الجميع لزيارة مطعم "لانترنس" العدلية تاريخ 29 مارس، لتذوق طعم الكوزين الهندي مجانًا".

في المقابل ذكر بعض النشطاء على موقع التدوين "تويتر" بأن المطعم المذكور والذي تعرض لهجوم عنيف هو يصنف على أنه "بار" وهو ما دفعهم للتساؤل عن السبب الذي قد يدفع فتيات محجبات لدخوله.

وبجولة على الحساب الرسمي للمطعم على تطبيق "إنستغرام" تبين بأن المطعم المذكور متخصص بالطعام الهندي ولا يقدم أي مشروبات روحية أو كحولية لزبائنه.