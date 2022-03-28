نواب يطالبون بوقف الرقص بين الجنسين بعد حفل حسام الرسام في الكويت

ما يزال الشارع الكويتي يتحدث عن الحفل الغنائي الذي أقيم مؤخرًا للفنان العراقي حسام الرسام في "حولي بارك" والجدل الكبير الذي أثير حوله بسبب عدم التزام المنظمين باشتراطات التصريح الممنوح لهم.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو قيل بأنها لشباب وفتيات على ألحان أغاني الفنان العراقي بطريقة لا تليق بالمجتمع الكويتي وهو ما دفع عددًا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي إلى التعليق على الموضوع.

وعلى الرغم من تواجد حشود غفيرة من معجبي الفنان العراقي الذي رافقته الفنانة أصيل هميم، إلا أن الحفل تعرض لانتقادات بالغة من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والذين طالبوا بمحاسبة المنظمين للحفل ومنع هذا النوع من الحفلات في المستقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الكويت أن عددًا من النواب طالبوا بمحاسبة القائمين والمسؤولين عن الحفل الغنائي باعتباره مخالفًا للقانون في الكويت، ومنافيًا للآدب العامة والقوانين الموضوعة لإقامة الاحتفالات الغنائية.

وأعلنت مصادر مطلعة بأن وزارة الإعلام الكويتية قررت اتخاذ إجراءات بحق الشركة المنظمة للاحتفال الغنائي للفنانين العراقيين بسبب عدم التزام المنظمين باشتراطات التصريح الممنوح لهم.

وأكدت المصادر أن توجيهات صدرت بتطبيق القانون والاشتراطات الخاصة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، مشيرة إلى أن هناك مخالفات صدرت خلال الحفل خرجت عن ضوابط واشتراطات التصريح.

وذكرت المصادر بأنه تم اتخاذ الإجراءات بحق الشركة المنظمة، حيث تم إيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة 6 أشهر.