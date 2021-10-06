هل تذكرون طفل السرطان وأخته .. شاهد شكله بعد انتصاره على المرض!

زفت والدة الطفل "بيكيت" التي هزت صورته العالم أجمع قبل نحو عامين خبرًا مفرحًا يتعلق بطفلها وبرحلته مع مرض سرطان الدم.

وشاركت "كايتلين بيرج"، صورة لطفلها "بيكيت" (6 سنوات) مبتسمًا إلى جوار شقيقته ليخبر العالم أجمع بأنه انتصر على المرض وكسب حربه مع كابوس السرطان.

وفي سبتمبر / أيلول 2019، نشرت "كايتلين" صورًا لـ"بيكيت"، الذي كان حينها في الرابعة من عمره وهو يتقيأ فوق المرحاض كرد فعل على العلاج الكيماوي القاسي فيما كانت شقيقته الكبرى "أوبري" تواسيه.

كما شاركت في ذلك الوقت صورة لـ"أوبري" وهي تحمل شقيقها الأصغر بين ذراعيها وتضعه على الأريكة بينما كان الطفل أضعف من أن يمشي.

وأمضى "بيكيت"، التي تم تشخيص إصابته بسرطان الدم الليمفاوي الحاد في سن الثانية في أبريل 2018، شهورًا في المستشفى لتلقي العلاج الكيميائي.

ومع ذلك، كشفت والدته الآن أن ابنها تلقى شهادة صحية نظيفة وبأنه بدأ عامه الدراسي في المدرسة؛ ويظهر "بيكيت" في مقطع فيديو يقرع جرس العلاج الكيماوي في مستشفاه الأسبوع الماضي ليعلن فصلًا جديدًا في حياته.

وقالت "كايتلين": "عندما سمعنا أنه حصل على كل شيء، كان الأمر مثيرًا للغاية، جاء طبيب الأورام الخاص به وقال لي بأنه لا مزيد من العلاج الكيميائي. لقد انتهينا. تخلص من كل شيء".

وأضافت أن "بيكيت" أصيب أيضًا بـ COVID-19 في وقت ما. لحسن الحظ، لم تظهر عليه أعراض.

وقالت والدتهما إن بيكيت وأوبري يعشقان قضاء الوقت معًا مثل "الأشقاء الطبيعيين"، مضيفة أنهما يلعبان في الخارج ويقودان الدراجة إلى المنزل من المدرسة معًا.

كما نشرت الأم مقطع فيديو للاستقبال الأسطوري الذي تلاقه "بيكيت" لحظة عودته للمدرسة من قبل أقرانه ومعلميه الفرحين برؤيته بصحة جيدة.

أما بالنسبة لأوبري، فقد كشفت الأم بأنها اختبرت مشاعر الأمومة منذ الصغر حين لازمت شقيقها في المستشفى خلال رحلة علاجه.

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