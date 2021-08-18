وسط كابوس طالبان.. رسامة أفغانية ترصد معاناة الفتيات بلوحات نابضة بالحياة

نجحت الفنانات الأفغانيات على مدى العقدين الماضيين في التعويض عن كل فرص التعبير التي فقدنها خلال حكم طالبان بين عامي 1996 و2001، لكن ولسوء الحظ، قد تحترق أحلامهن مرة أخرى.

ومع عودة التنظيم الإسلامي الراديكالي إلى أفغانستان، هناك تخوّف من أن تخسر النساء هناك كل فرصهن خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.

لذا قررت شمسية حساني، وهي واحدة من أوائل فناني الجرافيتي في أفغانستان، رسم جداريات ولوحات نابضة بالحياة تصور النساء في أفغانستان كشخصيات قوية ومستقلة.

وتحرص الفنانة الأفغانية على صنع فن يتخطى حواجز طالبان بالرغم من منع الحركة كل ما يتعلق بحرية المرأة وقدرتها على التعبير.

ومن خلال أعمالها الفنية ورسوماتها، تصوّر الفنانة شمسية حساني النساء الأفغانيات في مجتمع يهيمن عليه الذكور، كما تهدف إلى إزالة وصمة المفاهيم الخاطئة عن النساء المسلمات من خلال توضيح أن نزع الحجاب ليس مثل تحرير المرأة.

وفي إحدى أعمالها، صوّرت شمسية حساني المرأة الأفغانية وهي تحتضن آلة موسيقية بين يديها خوفًا من سلب موهبتها من قبل مجموعة من الرجال يقفون خلفها في إشارة إلى مقاتلي حركة طالبان.

وفي تفاصيل اللوحة، رسمت شمسية حساني الفتاة مرتدية وشاحًا شفافًا في إشارة إلى البرقع والحزن في عينيها وقلبها المكسور، ولم تغفل الفنانة عن رسم منازل على فستان الفتاة في إشارة إلى أنها تمثل كل النساء في أفغانستان والتهديد الذي يتربص بهن خلال الأيام القادمة.

وأشارت شمسية حساني الى أنها تهدف من خلال لوحاتها منح المرأة الأفغانية وجهًا مختلفًا، ووجهًا يتمتع بالقوة والطموح والاستعداد لتحقيق الأهداف.

يذكر أن شمسية حساني حصلت على درجة البكالوريوس في الآداب عام 2010 ودرجة الماجستير في الفنون البصرية عام 2014 من جامعة كابول.

كما أن شمسية حساني هي أحد مؤسسي منظمة Berang Art التي تروج للفن والثقافة المعاصرين في أفغانستان من خلال برامج وورش عمل وندوات ومعارض.