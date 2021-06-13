وفاة الناشط والكاتب عويض العتيبي بعد صراع مع المرض

نعى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الممثل والكاتب السعودي عويض العتيبي، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي بعد صراع مع مرض السرطان على مدار السنوات الماضية.

وتصدر وسم "#عويض_العتيبي_في_ذمة_الله" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية بتغريدات تم التعبير من خلالها عن حزنهم لرحيل العتيبي.

ونقل نشطاء عن مصادر مقربة من عائلة العتيبي بأن ابنهم عوض قد تعرض الى أزمة صحية شديد تم نقلة إلي المستشفي حيث توفي هناك.

وكان عويض العتيبي قد نال تعاطفًا واسعًا خلال الفترة الماضية عند كشف عن مرضه بالسرطان وعلاجه بالكيماوي، بقوله: "اليوم ببدء المرحلة الثانية من علاجي بالكيماوي، العلاج راح يكون فيه آثار منها تساقط شعر وتغير في لون البشرة، أحتاج منكم فقط دعوة بقلوبكم النقية وجزاكم الله خير".

ويعرف عويض العتيبي، نفسه على حسابه في تطبيق "إنستغرام" بأنه "محارب السرطان"، حيث يتابعه أكثر من 50 ألف شخص.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأخلاق الراحل العتيبي حيث كان محبوبًا بين نظرائه من نشطاء السوشال ميديا.

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