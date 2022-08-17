ولادة أنثيين من النمر العربي في العلا السعودية

زفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا نبأ سارًا لعشاق عالم الحيوان بولادة "أنثيين" من النمر العربي ، في برنامجِ سعودي هدفه استعادة التوازن الطبيعي في منطقة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا على موقع التدوين "تويتر" تغريدتين باللغتين العربية والإنجليزية أعلنت فيها ولادة النمور الصغيرة قالت فيها: "نعزز آمالنا بخطوات عملية.. حيث نحتفي مجددًا بولادة "أنثيين" من #النمر_العربي وذلك ضمن جهودنا لتحقيق مستهدفاتنا في استعادة التوازن الطبيعي في #العلا".

(الصورة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا)

وعبر الموقع الإلكتروني للهيئة، فقد تبين أن برنامجِ صغار النمور العربية جرى في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، الذي يمثل أحد برامج الأسر والإكثار التي تسعى إلى زيادة عدد النمور العربية، وإعادة توطينها في الحياة البرية.

وذكرت الهيئة أن برنامج النمور يأتي في خطوة تؤكد مساعيها نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية، وحماية النمر العربي من الانقراض.

(الصورة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا)

كما يأتي برنامج الحفاظ على النمر العربي وحمايته من الانقراض تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 لإعادة تأهيل النظم البيئية، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، لتصبح 80 في المائة من مساحة العلا محميات طبيعية.

كما تشمل استراتيجية الهيئة للمحافظة على النمر العربي على مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك التوسع في برنامج الإكثار عبر افتتاح "مركز النمر العربي" بمحمية "شرعان" الطبيعية، إلى جانب إنشاء "صندوق النمر العربي" الذي خصصت له الهيئة الملكية 25 مليون دولار.

(الصورة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا)

النمر العربي

يُعد النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعداده اليوم 200 نمر، ذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.

كما يُعد النمر العربي من الحيوانات الثديية اللاحمة (آكلات اللحوم) والتي تتبع فصيلة السنوريات، وهو نوع فرعي من النمر.

موطن النمر العربي هو شبه الجزيرة العربية الذي يشمل اليوم جنوب سوريا، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، واليمن، وعمان.

يُعتبر من أكبر وأقوى أنواع القطط العربية، ولكنه يبقى الأصغر حجمًا بين سُلالات النمور جميعها، والتي تنتشر في قارتي آسيا وأفريقيا.

الصفات الخارجية لـ النمر العربي

لون الجلد: اللون الذهبي المصفرّ والذي يتواجد في العادة بين البقع في معظم أنحاء جسم باقي السلالات لا يتواجد عند هذه السلالة إلا على طول ظهورها، ومن ثم يبهت إلى الأصفر الشاحب أو الأبيض على باقي الجسد.

اللون الذهبي المصفرّ والذي يتواجد في العادة بين البقع في معظم أنحاء جسم باقي السلالات لا يتواجد عند هذه السلالة إلا على طول ظهورها، ومن ثم يبهت إلى الأصفر الشاحب أو الأبيض على باقي الجسد. لون العيون: تتميز بلون عيونها الزرقاء خلافًا لمثيلاتها الأفريقية.

تتميز بلون عيونها الزرقاء خلافًا لمثيلاتها الأفريقية. الوزن: تزن الأنثى البالغة 20 كيلوغرامًا، بينما يزن الذكر البالغ ما يقارب الـ 30 كيلوغرامًا

تزن الأنثى البالغة 20 كيلوغرامًا، بينما يزن الذكر البالغ ما يقارب الـ 30 كيلوغرامًا السمات الخارجية: يتشابه الذكر مع الأنثى، ولكن الذكور تكون أكبر من الإناث، كما يتم التمييز بينهما بوجود كيس الصفن الواضح لدى الذكور.

يتشابه الذكر مع الأنثى، ولكن الذكور تكون أكبر من الإناث، كما يتم التمييز بينهما بوجود كيس الصفن الواضح لدى الذكور. المميزات: تمتاز النمور العربية بذيولها الطويلة، والتي تستعملها في التوازن أثناء التسلق.

العلا

تعد العلا موطنًا أصليًا عبر التاريخ للنمر العربي، حيث تعكس ذلك النقوش الصخرية في مواقع متعددة في المحافظة، وينعكس جليًا في مرتكزات استراتيجية الهيئة العناية بالبيئة والطبيعة، والعناية بالتراث والآثار، مما يجعل العلا أكبر متحف حي في العالم.

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