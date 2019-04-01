آخرهم بسمة وسمية الخشاب.. "زيجات" فنية انتهت بالطلاق والمحاكم

عُرفت الزيجات الفنية التي تُعقد في الوطن العربي بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، بـ"قصر العمر"، ولا تنتهي عند حد الطلاق في بعض الأوقات، حيث ترتقي المشكلة إلى المحاكم وتتحول المودة والحب إلى حرب، واتهامات متبادلة بين الطرفين.

ويرصد لكم "البوابة"، أبرز نهايات الزيجات الفنية التي وصلت للطلاق والمحاكم خلال الفترة الماضية.

عمرو حمزاوي وبسمة

أثمرت ثورة 25 يناير عن قصة حب، جمعت أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي بالفنانة المصرية بسمة، بدأت بزواجهما وانتهت بالطلاق بعد مرور 8 سنوات، أنجبا خلالها طفلتهما "نادية".

وطلّق حمزاوي، الفنانة بسمة، بإجراءات رسمية تمّت في السفارة المصرية في أمريكا، قامت بعدها الأخيرة بحذف جميع الصور التي تربطها بطليقها من على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، دون إفصاح عن الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء الطلاق.

سمية الخشاب وأحمد سعد

أثارت أنباء انفصال المطرب المصري أحمد سعد عن الفنانة سمية الخشاب، ضجّة بين رواد التواصل الاجتماعي، حتى ظنّ البعض أنها قد تكون "كذبة أبريل"، مع قرب حلول الشهر الرابع في فصول السنة.

وخرجت "الخشاب" على الفضائيات لتصرح بأن أنانية "سعد" وراء طلبها الطلاق منه، لأنه أبعدها عن أعمالها الفنية وجمهورها، بينما اكتفى "سعد" بإعلان الانفصال على حسابه بـ"إنستغرام"، وأن قرار الطلاق جاء منه ليتفرغ لتربية نجليه، بعد زواج من "الخشاب" دام لعام ونصف العام.

أحمد عبدالله محمود وسارة نخلة

انتهى زواج الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود من ملكة جمال سوريا الفنانة سارة نخلة، بعد اللجوء إلى المحاكم والقضاء، بعدما رفعت "نخلة" دعوة طلاق لتضررها من زواجها بـ"عبدالله"، وتطاوله عليها بالضرب وسوء المعاملة، كما رفعت دعوة نفقة زوجية طالبته فيها بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعي.

واتهمت نخلة طليقها في بلاغ رسمي حررته، بالتعدي عليها بالضرب، نتج عنه قرار محكمة جنح الدقي بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود 3 أشهر وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ.

أحمد عز وزينة

تُعد قصة انفصال الفنان المصري أحمد عز من الفنانة زينة، من أكثر قصص طلاق المشاهير التي أحدثت جدلًا واسعًا، بسبب إنكار "عز" زواجه من "زينة"، التي سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنجبت طفليها، ونسبتهما إلى "عز" بعد مشوار طويل في المحاكم لإثبات نسب الطفلين، حتى تبدأ مشوار آخر بمحكمة الأسرة لإجبار "عز" الإنفاق على نجليه منها، لتكسب "زينة" كافة المعارك القضائية التي خاضتها.

مي سليم ووليد فواز

اعتبرت زيجة النجمين مي سليم ووليد فواز، أسرع قصة زواج بين المشاهير انتهت بالطلاق في شهر العسل، جرّاء مشكلة نشبت بينهما في رحلة شهر العسل بعدة دول أوروبية، فيما لم يبد أي من النجمين أسباب الانفصال السريع الذي وقع بينهما.

سعد الصغير وشمس

قصة مُكررة من الزواج المُنكر، جمعت المطرب الشعبي سعد الصغير بالراقصة شمس، واستغرقت تلك الزيجة مدة نزاع في المحاكم تجاوزت مدة زواجهما، حيث رفض "الصغير" الاعتراف بهذه الزيجة، وبعد أن كثرت الأقاويل وقدمت شمس الأوراق التي تثبت الزواج، اعترف الفنان الشعبي بالزيجة، وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه تم ابتزازه، واعتذر للجمهور.

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