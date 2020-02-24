أحمد فلوكس يشتكي على شقيقته ويتسبب بحبسها عامين (تفاصيل)

لا تأتي الرياح دائمًا كما تشتهي السفن، وأحيانًا يتفاجأ الشخص بأمور لم تكن بالحسبان في الوقت الذي يكون فيه الفأس قد وقع في الرأس، وهذا ما حدث مع الفنان المصري أحمد فلوكس الذي تقدم ببلاغ مؤخرًا للإجهزة الأمنية بعد أن تعرضت صفحته الشخصية على فيسبوك للسرقة.

وفي التفاصيل، وبعد التحريات والتحقيقات كانت المفاجأة والصدمة أن شقيقة فلوكس "يسر فاروق توفيق صالح" هي الفاعلة، وصدر بحقها قرار من محكمة جنح الدقي في العاصمة القاهرة بالحبس عامين، إلى جانب كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.

هذا ولم يعلّق الفنان أحمد فلوكس على أي من هذه الأنباء حتى الآن بشكل رسمي، ولكن بحسب بيان صحفي نشره "اليوم السابع"، كشف فلوكس أن الذي قام بسرقة حسابه على الفيسبوك هو شخص يعمل في الشركة التي تمتلكها شقيقته لذا بعد تحريات الأجهزة المعنية استطاعوا الوصول إلى "IP" السارق وبالتالي اعتقدوا أن شقيقة فلوكس هي الفاعلة.

وأضاف فلوكس أنه ليس من المنطقى أن يقاضى شقيقته فى واقعة مثل ذلك، أو أبعد من ذلك، لكن الشخص الذى يعمل معها هو الذى تسبب فى هذه الأزمة الغريبة، والتى كانت سبب فى حالة من الغضب له ولشقيقته.

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