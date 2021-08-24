أشرف زكي يتراجع عن قراره إزاء صورة سمية الخشاب ذات الإيحاءات الجنسية.. "مفيهاش قلة أدب"!

انتشرت تقارير تفيد أن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يهدد بإخراج الممثلة المصرية سمية الخشاب من النقابة بسبب صورتها الأخيرة التي اعتبرها البعض تلميحًا جنسيًا حول قدرات طليقها الفنان أحمد سعد الجنسية.

وأعرب الفنان أشرف زكي عن حزنه واستيائه من المشادات التي تحدث بين سمية الخشاب وطليقها، وصرَّح في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" أنه سيتخذ اجراءات مشددة قد تصل لإلغاء العضوية من النقابة في حال اتضح وجود إيحاءات جنسية في المنشور.

وقال: "إذا كان كل ما يتم تداوله صحيحًا سأحيل موضوع سمية الخشاب وأحمد سعد إلى التحقيق.. نحن القوى الناعمة وكان الرئيس يتحدث عن دورنا وتأثيره فلا يجب أن نسيء لأنفسنا ومهنتنا ومجالنا الذي نفخر بالانتماء له، ولا بد من وقفه".

وفي وقت لاحق، تراجع زكي عن قراره في تحويل الخشاب للتحقيق، مُشيرًا أن الصورة لا يرى فيها شيء غير أخلاقي كما ادعى البعض، وأكَّد أنها لا تحمل إيحاءات جنسية أو "قلة أدب".

رد سمية الخشاب على صورتها

ونشرت سمية الخشاب صورة عبر حسابها على "تويتر" تظهر لها وهي تشير بأصابعها إلى شيء محدود، وقد وصفها الجمهور بأنها تلميح جنسي لقدرات أحمد سعد خاصةً أنها لم ترفقها بأي تعليق وجاءت بالتزامن مع إعلان زواجه من مصممة الأزياء علياء بسيوني.

من جانبها، ردَّت الخشاب على متابع سألها عما تعنيه بصورتها، وكتبت له: "مكتوب عليها Love you all وقبلها كان ايموجي عليه وش وقلوب وعاملة فالصورة نص قلب وكاتبة علي تويتر بحبكم أوي تحتها، محتاجين ايه تفهموه أكتر من كدة؟".

وتابعت: "انا مش مسئولة عن أي فبركة أو عن أي شخص بيعمل سكرينات ليا أو لأي شخص تاني عشان يعمل فتن وزيطة ومواضيع ملهاش أي لازمة والتاس تمشي وراه ويلم ترافيك، انا بحب جمهوري وبحترمه ومش مسئولة عن أي نوايا أخرى.. شكرًا".

كما نشرت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "يعنى بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم".