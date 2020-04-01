أصالة نصري تكشف سر خاص عن حياتها بعد كورونا.. فيديو!

أطلت الفنانة السورية "أصالة نصري" لايف على متابعينها عبر حسابها الشخصي في إنستجرام لتبادل الحديث والغناء.

خلال الفيديو اللايف تطرقت أصالة للكثير من المواضيع، وكان إحدى هذه المواضيع كشفها لسر لا يعرفه المتابعون عنها، إذ صرحت أصالة أنها لم تكن ملتزمة بالصلاة قبل الحجر الصحي المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا.

إلا أنها الآن مع الحجر أصبحت أكثر التزاما، وأنها تقرأ القرأن، إذ أكدت أنها في البداية كانت متضايقة من الكورونا والحجر المنزلي الإجباري، إلا أنه مع مرور الوقت وجدت أن الكورونا هي منحة لأنها تجعل الشخص يتفكر ويفعل أمور لم يكن يجد لها الوقت سابقاً.

من جهة أخرى، يذكر أن أصالة قد انفصلت منذ أشهر قليلة عن زوجها المخرج "طارق العريان" بعد زواج أثمر عنه طفلان، والسبب الرئيسي للطلاق هو خيانة العريان لها مع ممثلة صاعدة وهو في أمريكا.

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أما فنياً فقد أطلقت مؤخراً فيديو كليب "شامخ" الذي حقق أكثر من 11 مليون مشاهدة في غضون شهرين.

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