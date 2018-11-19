أنباء عن زواج سري يجمع ريهام حجاج وزوج ياسمين عبدالعزيز!

ريهام حجاح

نقلت بعض المواقع الإخبارية أنباء عن قيام أحد الأشخاص المقربين من الفنانة الشابة ريهام حجاج بالكشف انها تزوجت سرًا من رجل الاعمال محمد حلاوة زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأضاف المصدر أن حلاوة تزوج من الفنانة الشابة منذ أيام وقام بتسجيل فيلا فارهة بإسمها لتكون هي مهرها، واكد المصدر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تعيش حالة نفسية سيئة منذ ان وصلتها أخبار عن زواج زوجها من ريهام حجاج.

وقالت المصادر أن عبد العزيز قد تُعلن انفصالها قريبًا عن زوجها وذلك بسبب زواجه السري، وأنهما في حالة خلاف ونقاش حول وضعهما الجديد وخيانته لها.

والجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت قد تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة منذ سنوات وهي الزوجة الثانية له، حيث من المعروف أن لديه زوجة أولى من خارج الوسط الفني وله منها 4 أبناء، ووافقت عبدالعزيز على ان تظل زوجته الأولى على ذمته وأن لا ينفصلا.

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