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إثر اكتئاب حاد: أنباء عن إقدام سعد لمجرد على محاولة انتحار

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 13 نيسان / أبريل 2023 - 03:24
سعد لمجرد
سعد لمجرد

البوابة-انتشرت مؤخراً عن إقدام  المطرب المغربي سعد لمجرد على الانتحار داخل زنزانته بأحد السجون الفرنسية، إثر إصابته بالاكتئاب الحاد.

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ونفت إحدى الصحف المغربية الشهيرة تلك الأخبار مؤكدة ان سعد لمجرد يواجه تلك الازمة بصبر شديد ، وانه ينتظر خلال الفترة القادمة الاستئناف المقدم الى القضاء على حكم حبسه حيث يضع عليه آمالا كبيرة . 

يذكر أن سعد لمجرد يقضي عقوبة لمدة ست سنوات بسجن لاسانتي في باريس، بعد إدانته بالاعتداء على فتاة فرنسية تدعى لورا بريول عام 2016.

و يقبع لمجرد حالياً داخل زنزانة انفرادية، ويسمح له بالتنزه وسط النزلاء الآخرين بشكل يومي، وأكد المقربون منه، في تصريحات سابقة، أن معنوياته مرتفعة و أنه يقضي وقته في الصلاة وقراءة القرآن لاقتناعه ببراءته.

كلمات دالة:سعد لمجرد

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