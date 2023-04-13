إثر اكتئاب حاد: أنباء عن إقدام سعد لمجرد على محاولة انتحار

البوابة-انتشرت مؤخراً عن إقدام المطرب المغربي سعد لمجرد على الانتحار داخل زنزانته بأحد السجون الفرنسية، إثر إصابته بالاكتئاب الحاد.

ونفت إحدى الصحف المغربية الشهيرة تلك الأخبار مؤكدة ان سعد لمجرد يواجه تلك الازمة بصبر شديد ، وانه ينتظر خلال الفترة القادمة الاستئناف المقدم الى القضاء على حكم حبسه حيث يضع عليه آمالا كبيرة .

يذكر أن سعد لمجرد يقضي عقوبة لمدة ست سنوات بسجن لاسانتي في باريس، بعد إدانته بالاعتداء على فتاة فرنسية تدعى لورا بريول عام 2016.

و يقبع لمجرد حالياً داخل زنزانة انفرادية، ويسمح له بالتنزه وسط النزلاء الآخرين بشكل يومي، وأكد المقربون منه، في تصريحات سابقة، أن معنوياته مرتفعة و أنه يقضي وقته في الصلاة وقراءة القرآن لاقتناعه ببراءته.