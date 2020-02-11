إطلالة صادمة لحليمة بولند..والجمهور يعلّق: " تحوّلت لدُمية"! (صور)

صدمت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجمهور خلال الساعات الماضية بعد أن ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات ومجموعة من الصور بإطلالة جديدة، حيث أنها أثارت جدلًا كبيرًا وانهالت عليها التعليقات الساخرة بسبب التغيير الجذري على ملامحها وقصة شعرها.

وانتقد الجمهور حليمة بولند، حيث رأى البعض أنها أصبحت على وشك أن تتحول إلى دمية بسبب المبالغة في عمليات التجميل، ولم يخلو الأمر من التعليقات الساخرة، حيث كتب أحدهم لها وقال: "والله شكلها كأنها طفلة يابانية"، بينما قال لها شخص آخر: "كأنك دمية متحركة..وجهك يبّس من العمليات".

وبالفعل، بدا التغيير واضحًا وضوح الشمس على حليمة بولند من خلال الصور التي نشرتهم، حيث أن شفتيها أصبحتا أكثر امتلاءًا وبروزًا، وحتى ذقنها قامت بنحتها من الجهة السفلى لتبدو أكثر حدة، إلى جانب تغييرها أيضًا لقصة شعرها للقصير ولونه للبني.







وعلى ذات الصعيد، تعتبر حليمة بولند مصدر للجدل في كثير من المناسبات، ففي بعض الأحيان تبالغ في استعراض ثروتها والرفاهية التي تعيشها، وفي أحيان أخرى تتعمد الظهور بإطلالات جريئة ومثيرة لتستحوذ على اهتمام الجمهور بأسرع الطرق وأسهلها.

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