إعلان عن بدء تصوير موسم ثانٍ من "العربجي"

أعلنت شركة الإنتاج "غولدن لاين" عن وجود موسم ثانٍ من مسلسل "العربجي"، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول في موسم دراما رمضان.

إعلان موسم ثانٍ من العربجي

وشاركت الشركة المنتجة للعمل البوستر الترويجي الخاص بالجزء الأول من المسلسل، وكتبت: "عقب موسم أكثر من رائع... تحضيرات الجزء الثاني من #العربجي بدأت".

وشددت الشركة إلى أنها حريصة على تقديم أحداث أفضل من العمل السابق، والمضي قدمًا، مُضيفة: "مع حرص انتاجي وفني كبير على تقديم الأفضل والذهاب أبعد مما سبق".

ولم تكشف الشركة الممثلين المشاركين في العمل، أو الأحداث التي سيتضمنها.

ردود أفعال المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان، معربين عن حماسهم لمشاهدة العمل، ومطالبين بإعادة التعاون مع الممثلين الرئيسين، فكتب أحدهم معلقًا: "اذا بدو بصير تبديل ممثلين خصوصا الممثلين الرئيسين بلاه الجزء التاني حافظو عالممثلين اهم شي".

وأضاف آخر مؤكدًا على نجاح الموسم الثاني: "بالتوفيق يارب 😍😍 نجاحه مضمون مع عمالقة الفن باسم وسلوم وديمة ومع افضل شركة انتاج".

وتابعت أخرى مطالبة بزيادة مشاهد الممثلة هدى الشعراوي وإضافة نجوم كبار للعمل: "ياريت دور القديرة هدى شعراوي يصير اكبر وتعمولها قصة جديدة وتجيبو فنانين كبار مثل الاستاذ سليم صبري وحسام تحسين بيك وتعدلو بالحوار ليصير اكثر اتزان خاصة حوار علي كريم واحمد رافع وعبد الرحمن قويدر".

أحداث مسلسل العربجي



تدور أحداث مسلسل العربجي في إطار البيئة الشامية حول شخص يدعى "عبدو العربجي"، والذي يمتاز بشخصيّة قويّة، ويواجه عبدو عدوه الشرس الذي يحاول تدميره بشتى الوسائل وهو أبو حمزة النشواتي،ويجسد دوره الفنان سلوم حداد.

ويقوم أبو حمزة بقتل زوجة عبدو واتهامها بالهروب مع حبيبها كما قام باتّهام ابنة عبده بأنها غير طاهرة.