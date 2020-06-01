إلقاء القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من الزفاف!

أقيم مساء أمس حفل زفاف شقيقة محمد رمضان والذي أثار الجدل عبر السوشال ميديا بسبب عدد الحاضرين وإجراءات السلامة ومخالفة أوامر الحجر المنزلي على آثر انتشار فيروس كورونا في مصر.

الجمهور بدوره هاجم رمضان والمدعوين للحفل لأنهم لم يلتزموا بقواعد الحجر وكان على رأس الهجوم الإعلامية المصرية "لميس الحديدي" التي علقت بـ

"المشهد ده ما بخلكاش نمبر ون، انت بتحضن الناس وبتبوس ومن دون كمامات ولا مسافات آمان..انت بتحكي الثقة في الله نجاح..الثقة في الله نجاح مع ضوابط"..كما اتهمته بتحريض الشعب ضد الدولة، الدولة التي تنتج له أفلامه على حسب وصفها..لميس أضافت "مش عاوزة أنكد على العروس بس ده الي تعمل خطأ كبير وخصوصاً انو شخصية معروفة ومحبوبة والناس ماخدينوا قدوة".

بعد الهجوم الكبير، انتشرت أخبار مفادها أنه تم القبض على العريس بعد ساعات من الحفل وتم إحالته من أجل التحقيق معه في المخالفات المرتكبة بحفل زفافه.

من جهة أخرى، كان قد شارك رمضان صور له برفقة شقيقته من حفل الزفاف وهما يرتديان الكمامة، إلا أن ذلك كان على الأغلب من أجل الصورة لا أكثر إذ أن الفيديوهات أظهرت عكس ذلك تماماً.

فنياً، كان أخر أعمال الفنان مسلسل البرنس الذي حقق نجاح كبير بين الجمهور والذي كان بدوره كان يشارك فيديوهات لهم أثناء مشاهدتهم للمسلسل وتفاعلهم مع اللقطات المليئة بالإنتقام.

العمل من بطولة "أحمد زاهر، روجينا، نور اللبنانية" ونخبة من الوجوه، وتدور الأحداث حول عائلة البرنس التي تفقد والدها المسؤول عن العائلة ليجد الابن رضوان نفسه تحت عبء أن يحافظ على العائلة ويستلم المسؤوليات كاملةً.

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