وائل كفوري بوصلة غناء إلى جانب زوجته المُستقبلية!

إسم الفنان اللبناني وائل كفوري هو الأكثر تداولاً حالياً بعد أخبار ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني بعد سنوات الطلاق من أم ابنتيه.

العروس التي اختارها وائل ظهرت بجانبه خلال إحدى المُناسبات حيث كان الأخير يؤدي وصلة غنائية من إحدى المناسبات وكانت عروسه إلى جانبه بفستان أسود وإطلالة هادئة ناسبت جمالها. الجمهور والذي تداول فيديو الثنائي وجه التهاني لهما وتمنى أن تنتهي علاقتهما بطريقة سعيدة خاصةً بعد سنوات المشاكل التي عاشها كفوري.

من هي خطيبة وائل كفوري ؟

سيدة من مدينة القبيات في محافظة عكار شمال لبنان وهي من سكان بيروت، وبحسب المتداول أن اسمها شانا عبود والزواج بحسب الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى سيتم خلال شهر سبتمبر.

طلاق وائل كفوري !

يذكر أن قصة طلاق كفوري وبشارة كانت حديث الصفحات الفنية والجمهور الذي صُدم بتعليقات زوجته حول أنه كان يضربها واستدعى الأمر دخولها للمستشفى، وأنه منع النفقة والتي تصل لـ 3 آلاف دولار في الشهر عن ابنتيه أو بالأحرى يقوم بتأخيرها إلى أول عشر أيام من الشهر الجديد. بدوره رد وائل د وقتها أنه لا يكترث بالكلام الذي يُقال ولا أحد يستطيع الاقتراب من ابنتيه ولاقى دعم جماهيري من أهل ضيعته الذين علقوا منشورات تعبر عن ثقتهم بابن ضيعتهم.

يذكر أن الثنائي كانا قد تزوج لمدة 9 سنوات وكان وائل قد أخفى الخبر وهوية الزوجة طوال تلك الفترة حتى حدث الطلاق وقررت أنجيلا الظهور للميديا.

آخر أعمال وائل كفوري !

ويعيش وائل حالياً نجاح أغنية "كلنا مننجر" من مسلسل "داون تاون" والتي حقق من خلالها أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر يوتيوب. المسلسل من بطولة النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة أبي كنعان، ومن إخراج زهير قنوع، وبهذا العمل تكون هذه المرة الأولى التي يقدم فيها وائل شارة مسلسل رغم مشواره الفني الطويل.

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