وفاء عامر وتصريحات صادمة عن الطلاق.. والجمهور "عبدة ذكور"!

أطلت الممثلة المصرية وفاء عامر من خلال البرنامج الحواري "الحكاية" والذي هو من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب.

تصريحات صادمة كانت قد أطلقتها وفاء عامر حول موضوع الزواج والطلاق، إذ أن التعليق الأبرز لها حول إحتمالية طلب الطلاق من زوجها في حال تعرضها للخيانة الزوجية "أنا عمري ما أطلب الطلاق من جوزي حتى لو عمل إيه.. حتى لو خانني هبقى أنا السبب، لأن زوجي له حاجات كتيرة تشفع له وأنا الحمد الله جوزي المنتج محمد فوزي مش خاين".

رواد السوشال ميديا بدورهم أطلقوا هجوم كبير على الممثلة التي تم تداول إسمها خلال الساعات الماضية، وكان من بين التغريدات المتداولة "هذي من اللي تقول عادي يخون وعليه ذنب ولا يتزوج علي بالحلال واموت قهر كذا تفكيرها محدود ومخها أصغر من مخ النمله"..وجاء في تغريدة أخرى "عبدة ذكور تحب اللي يهينها ويزفها"!

في حين أضاف آخر "ببساطة لان زوجها مخرج سينمائي اصلا وهي ممثلة فما راح تخسر زوجها عشان خانها ومين يزبطها بعدين ف المسلسلات وتأخذ أدوار هي تبيها".. وجاء في تغريدة أحدهم "نفسي اعرف اللي عادي يتقبلون الخيانه كيف تقدرون وش تاكلون وقلوبكم من ايش والكبرياء والكرامه والقهر والدراما غششونا نبيع مشاعرنا وين"

خلال الحلقة تحدثت وفاء عامر عن موضوع الحجاب ورغبتها بإعتزال الفن، واكدت أن الفكرة كانت متواجدة في بالها إلا أن رأي زوجها جعلها تغير طريقة تفكيرها، إذ أن زوج وفاء ترك الحرية لها لكنه علق بـ "إذا فكرتي تتركي الفن فما رح تقدري ترجعي تاني، واذا لبستي الحجاب ما رح تخلعي"!

وفاء عامر متهمة بدهس سيدة!

خلال الأشهر القليلة الماضية تداولت الصفحات الفنية خبر مفاده بأن الممثلة المصرية تسببت بدهس امرأة بسيارتها، وهو ما نفته الممثلة وأكدت أن تواجدها في المستشفى كان بسبب وفاة صديقها المقرب رجل الأعمال محمد السعداوي وأنها لم تتمكن في جميع الأحوال من البقاء لمدة طويلة لأنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة مما استدعى عودتها للمنزل مُجدداً.

وفاء عامر أكدت أنها رفعت دعوى قضائية ضد السيدة التي نشرت الخبر الكاذب، كما أضاف مُحاميها الخاص أن السيدة اعتادت على نشر أخبار كاذبة كل فترة ويجب على القانون محاسبتها على أفعالها.

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