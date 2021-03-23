ابراهيم تشيليكول يودع مسلسل "منزلي"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال بطل مسلسل "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه" ابراهيم تشيليكول عن المسلسل بسبب انتهاء دوره، على الرغم من كونه الممثل الرئيسي بالمسلسل.

ولا يعتبر هذا الانفصال هو الأول من نوعه، حيث انفصلت في الفترة الماضية بطلة مسلسل "ابنة السفير" عن العمل نسليهان أتاغول بسبب تعرضها لوعكة صحية.

نُشرت اخبار عبر مواقع التواصل عن انضمام ابراهيم لعمل جديد من انتاج شبكة القمر لصالح شبكة نتفلكس، يحمل اسم "رحلة الطيور" بجانب "بيرجي اكالاي".

تدور أحداث مسلسل "منزلي" حول زينب، طالبة حقوق شابة. فتاة عالقة بين والدتان من حياتان مختلفتان تماماً. من جهة هي ممتنة لتضحيات والدتها الحقيقية.

ومن جهة أخرى تعمل جاهدة لتحقيق أحلام والدتها الأخرى. بينما تحاول منذ سنوات المساواة بين الطرفين، تسأل زينب نفسها دائماً لأي عائلة منهما تنتمي في الحقيقة. السؤال المحيّر الذي لم تستطع زينب الإجابة عنه بأي طريقة كانت.

يذكر أن حلقة هذا الأسبوع ستكون الأخيرة لابراهيم الذي يجسد دور مهدي، حسب المتداول. ويشاركه بطولة هذه المسلسل ديميت اوزدمير التي تلعب دور زينب، ونجين اوزتورك الذي يلعب دور باريش.

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