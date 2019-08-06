بينهم ديبيكا بادوكون وسونام كابور...مشاهير بوليوود انتهت صداقتهم بالانهيار

الصداقة تعد من بين أهم العلاقات الاجتماعية، وعلى الرغم من أن تكوين صداقات في عالم الشهرة والتمثيل قد يبدو أمرًا بسيطًا، خاصة أن معظم المشاهير يبدو رائعين مع بعضهم البعض على الشاشة، ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك.

ومثلما هناك صداقات لا تزال قوية تجمع بين بعض المشاهير، هناك آخرين انتهت صداقتهم بالانهيار، ومن خلال مجلات "آي ديفا"، و"ذا لايف ميرور" و"دازلينج" و"ويتي فييد"، جلبنا لكِ قائمة بمشاهير من بوليوود انتهت صداقتهم:

نيها دوبيا وسهى خان

تعرض المعجبين لصدمة كبيرة مؤخرًا، بعدما ألغت النجمتين "نيها دوبيا" و"سهى خان" متابعة بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وفي أجواء غامضة، حيث لم يتم الكشف عن السبب ولم تعلق أي من النجمتين على ما حدث.

ويأتي ذلك بعد علاقة صداقة طيبة دامت سنوات، حيث كانت نيها مقربة للغاية من سهى، وكانت قد شاركت لها منشورًا على إنستغرام خلال رمضان الماضي، تشكرها فيه على دعمها الدائم، وخاصة أثناء حملها.

ديبيكا بادوكون وسونام كابور

لا يعلم الكثير أن ديبيكا وسونام جمعت بينهما صداقة قوية سابقًا، خاصة أنهما بدأتا مشوارهما الفني في نفس الوقت تقريبًا، حتى ظهر رانبير كابور، حبيب ديبيكا السابق، حيث ذكرت التقارير أن مشاركة سونام لرانبير في فيلم بعد انفصاله عن ديبيكا، كان السبب في انهيار تلك الصداقة.

شيلبا شيتي و توينكل خانا

لطالما كانت توينكل صديقة مقربة لشيلبا، حتى انهارت صداقتهما بسبب أكشاي كومار.

ففي الوقت الذي كان أكشاي يواعد شيلبا، كان يخونها مع صديقتها توينكل حتى تزوجا بالفعل ولا يزالا متزوجين حتى الآن، وعن تلك الخيانة، قالت شيلبا سابقًا: "لم أتخيل قط أن اتعرض لهذا الموقف، وأنا لست مستاءة منها، فليس خطأها أن شريكي خانني، ليس هناك منطق لإلقاء اللوم على أي سيدة، فقد كان الأمر برمته خطأه هو".

سلمان خان وهريثيك روشان

على الرغم مما جمع بين سلمان وهريثيك من صداقة، إلا أن عالم التمثيل والشهرة هو ما عكر صفو صداقتهما، وذلك بعدما منح المخرج "سانجاي ليلا بهنسالي" بطولة فيلم "جوزاريش" لهريثيك بدلًا من سلمان، في حين أن سلمان هو من اقترح عليه فكرة الفيلم.

كاجول وكاران جوهر

بالإضافة إلى ما جمع بينهما من أعمال ناجحة، شكل هذا الثنائي واحدة من أشهر الصداقات في الوسط الهندي، ولكن صداقتهما لم تستمر، وذكر الممثل "أجاي ديفجان" زوج كاجول في لقاء سابق، أن صداقة زوجته بالمخرج الهندي انهارت لأسباب شخصية وليست مهنية.

فرح خان وشاروخان

ظلت المخرجة والنجم الهندي صديقين لفترة طويلة، حتى تورط شاروخان في شجار مع زوجها شيريش كندر، خلال احدى حفلات الممثل سانجاي دوت.

كان الشجار محتدمًا، حيث يُذكر أن شاروخان أطاح بشيريش على أريكة وصفعه بعدما علق بشكل غير لائق على حقيقة فشل فيلمه "را. وان".

بريانكا شوبرا وكارينا كابور

قبل أن تصبح الممثلة أمريتا أورورا هي الصديقة المقربة لكارينا، كانت بريانكا هي الصديقة المفضلة لديها، ولكن دون إيضاح تفاصيل، كشفت التقارير أن الكثير من الخلافات وقعت بين بريانكا وكارينا أنهت صداقتهما بسبب كارينا، كما ذُكر أن النجمتين أوضحتا أن صداقتهما أصبحت من الماضي خلال مشاركتهما في برنامج "كوفي ويز كاران.

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