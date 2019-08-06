تصرف غير متوقع من رانفير سينغ مع إمرأة عجوز مقعدة، شاهدوا ماذا فعل!

يعيش الفنان الهندي رانفير سينغ في الوقت الحالي فترة مليئة بالنجاحات وخاصة بعد صدور أكثر من عمل جديد له تم عرضهم في السينما، ليصبح النجم البوليوودي الأكثر مشاهدة في الأعوام الأخيرة.

ويعد رانفير سينغ من الأشخاص الذين يتوقون إلى جذب الأنظار لهم أينما حلو وأينما تواجدوا، ومؤخرًا خلال هبوطه على الأراضي الإنجليزية وتحديدًا في لندن، أحاطه عدد كبير من المحبين والمعجبين هناك، ولكن استطاعت مرأة كبيرة في السن مستعينة بكرسيها المتحرك أن تلفت انتباه نجم بوليوود ليترك الجميع ويذهب إليها.

وبعد أن ألقى رانفير التحية على المعجبين، ذهب إلى المرأة العجوز وجلس بالقرب منها في تصرف نبيل من جانبه، وبكل رُقي ومحبة قام بإهدائها وردة زهرية اللون، لترد عليه بقبلة على خده تعبيرًا عن إعجابها وحبها له، ولاقى هذا الأمر تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي أثنى على ما قام به النجم الهندي.

على الصعيد الفني، يستعد رانفير سينغ في الفترة القادمة لفيلمه الجديد "83"، والمقرر أن ينطلق في دور العرض بحلول شهر أبريل 2020، وسيؤدي دور لاعب الكريكت السابق الكابتن كابيل ديف في الفيلم الذي سيحكي عن قصة حياته.

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