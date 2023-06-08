الذكاء الاصطناعي يجمع نجوم هوليوود المنفصلين.. ويتنبأ بشكل أطفالهم

بدأ الذكاء الاصطناعي يتدخل في جميع جوانب حياتها، حتى بات بمقدورنا تكهن شكل أطفالنا مع شريك الحياة، ومعرفة من ملامح من سيرثون.

وقرر أحد المستخدمين تكهن كيف سيبدو عليه أشكال الأطفال الذين سينجبهم نجوم هوليوود في حال ارتبطوا ببعضهم البعض، إذ منحنا القدرة على رؤية عائلة جوني ديب في حال تزوج من حبيبته السابقة وينونا رايدر، والنجمين العالميين براد بيت وجينيفر أنيستون، لو لم ينفصلا وقررا إنجاب الأطفال.

وهنا نستعرض بعض صور النجوم رفقة أطفالهم الافتراضيين:

ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت

يدرك الجميع أن النجمة الأسترالية كيت وينسلت كانت مغرمة بالنجم الأمريكي ليونادرو دي كابريو، منذ عملهما معًا في فيلم "تيتانيك"، إلَّا أنهما لم يرتبطا رسميًا.

إيما ستون وأندرو غارفيلد

التقت إيمات ستون وأندرو غارفيلد أثناء تصوير فيلم The Amazing Spider-Man، وبعدها بعام بدآ المواعدة، وأعلنا عن علاقتهما رسميًا عام 2012 بتواجدهما معًا على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Nickelodeon Choic.

أعلن الثنائي انفصالهما عام 2015، إلَّا أنهما احتفظا بعلاقة الصداقة التي جمعتهما.



رايان غوسيلينغ ورايتشل مكادامز

التقت راتشيل ورايان في فيلم Notebook عام 2004، وبدا بعدها المواعدة بعام، لكنهما انفصلا عام 2007، وأعادا لم شملهما بعد فترة وجيزة عام 2008، لينفصلا نهائيًا.



جوني ديب ووينونا رايدر

يذكر أن ديب ورايدر كانا على علاقة لمدة خمسة أشهر تكللت بالخطوبة، مع ذلك انهارت بسبب الملاحقة المستمرة من عدسات الباباراتزي؛ حينها لم يعودا قادرين على التعامل مع ضغط وسائل الإعلام، فررا إنهاء علاقتها والسير في طرق مختلفة.

جينيفر أنيستون وبراد بيت

تزوجت جنيفر انيستون وبراد بيت عن حب عام 2000، لكنهما انفصلا عام 2005؛ بسبب خيانة الأخير لها مع أنجلينا جولي، التي شاركته فيلم ‪Mr & Mrs Smith‬.

ليدي غاغا وبرادلي كوبر

انتشرت العديد من الشائعات حول وجود علاقة تجمع كوبر بغاغا، بعد مشاركتهما في فيلم Shallow عام 2018.

كريستين ستيوارت وروبرت باتينسون

جمع الثنائي قصة حب رومانسية، إذ كشف ستيورات أنها كانت تفكر بالزواج من حبيبها البريطاني السابق روبرت باتنسون، الذي تعرَّفت عليه بعمر الـ18 في موقع تصوير فيلمهما The Twilight، إلّا أنهما انفصلا عام 2012 بعدما أقدمت على خيانته مع المخرج روبرت ساندرز.

مكولي كوكلين وميلا كونيس

بدأ كوكلين وكونيس في المواعدة سرًا عام 2002، واستمرت علاقتهما لمدة 8 أعوام.