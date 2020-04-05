الراقصة جوهرة تشجّع متابعيها على البقاء في منازلهم مقابل وصلة رقص على إنستغرام! (فيديو)

في ظل الظرف الحالي الذي يمر به جميع سكّان العالم، ظهر بعض النجوم والمشاهير على الساحة بالرغم من إلغاء كافة الأحداث، وهذه المرة من بيوتهم والهدف هو الترفيه عن الجمهور خلال قضائهم للوقت في الحجر المنزلي لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ومن ضمن هؤلاء المشاهير، كانت الراقصة جوهرة، التي لمع اسمها بقوة في الأشهر الماضية بعد الفضيحة الجنسية التي تورطت بها وانتشرت على نطاق واسع على الإنترنت، وهذه المرة قررت أن تساهم في حملة "خليك بالبيت" على طريقتها الخاصة وبالتأكيد هذه الطريقة هي الرقص.

فقامت جوهرة بنشر فيديو مباشر على إنستغرام وظهرت وهي ترقص بفستان أسود مثير على أنغام أغنية "بنت الجيران" وعدد من الأغاني الشعبية الأخرى، وذلك في سبيل تشجيع الجمهور المتابع لها على البقاء في المنزل وعدم الخروج حاليًا لتفادي انتشار كورونا، ووصلت عدد مشاهدات الفيديو لأكثر من نصف مليون.

والجدير ذكره أن الراقصة جوهرة لم تكن الوحيدة التي أقدمت على فعل ذلك من خلال مواقع التواصل، حيث سبقتها راقصة تونسية تدعى نرمين صفر قامت هي الأخرى بتقديم مقاطع رقص بهدف الترفيه عن الجمهور وتشجيع البعض على التزام المنزل.

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