الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد تكشف سبب عدم زواجها!

كشفت الفاشينيستا الكويتية، فوز الفهد، عن سبب عدم زواجها حتى الآن، مشيرة إلى أن نصيبها لم يأت بعد، خاصة أنها لم تعثر على الحب الحقيقي حتى هذه اللحظة.

وأضافت فوز في تصريحات تليفزيونية، أن ظروف عملها الصعبة تجعلها مشغولة أغلب الوقت، لذلك تحتاج إلى رجل يتفهم طبيعة عملها ويتقبل أشغالها.

وأوضحت أنها تعيش الحب مع أهلها وأصدقائها ومتابعيها، مؤكدة أن الحب ليس شرطا أن يكون بين المرأة والرجل، مضيفة "وأنا حياتي مو هادية ورايقة الصراحة كلها شغل يبالها واحد يتحمل".

وكانت الفاشنيستا الكويتيّة فوز الفهد، قد نشرتْ مقطع فيديو ردّت من خلاله على جميع الاتّهامات التي طالت أخلاقها وشرفها على حدّ قولها، قبل ما يقارب الـ 3 أشهر، بعد انتشار فيديو لفتاة وشابّ، بوضع غير أخلاقيّ، والادّعاء بأنّ الفتاة التي ظهرت في هذا الوضع، هي الفاشنيستا فوز الفهد.

وكشفت فوز عن أنّه قد تمّ القبض على الشّخص الذي كان وراء الفيديو، ومحاكمته بنشر تغريدات المحامي الخاصّ بها، في هذه القضيّة عبر "تويتر".

وأضافت في الفيديو، أنّها تتمنّى رؤية كلّ من شكّك بأخلاقها وتربيتها بعد هذا الخبر، والذي سبّب لها مشاكل كثيرة، داخل وخارج الكويت على حدّ قولها.

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