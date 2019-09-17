الفنانة السورية دانا مارديني تطمئن جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية (فيديو)

بعد الكثير من الرسائل والأسئلة حول الحالة الصحية لها، قررت الفنانة السورية أن تخرج من خلال مقطع فيديو مصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، لتطمئن محبيها عن آخر المستجدات على حالته، خاصة بعد غيابها لفترة عقب خضوعها لعملية جراحية لم تكشف تفاصيلها.

وقالت دانا مارديني خلال المقطع الذي نشرته، أنها لا تحب عادة القيام بمثل هذه الأمور، إلّا أن بعض الأشخاص المقربين منها نصحها بذلك حتى تنهي الجدل حول حالتها الصحية وتطمئن جمهورها بشكل مباشر بأنها أصبحت بحال أفضل ولا تشكو من أي شيء.

وقالت في المقطع: "والله أنا ما فيني شي، وقالوا لي أنه لازم أطل عليكم وأخبركم بحالتي..على الرغم أني ما بحب هالحركات بس رح اعمل..انا ما فيني شي..كان فيني شي وصلحوني هلأ صرت ممتازة".

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال الفنانة دانا مارديني كانت مشاركتها في مسلسل "تانغو" إلى جانب كل من الممثل باسل خياط ودانييلا رحمة وباسم مغنية وغيرهم من النجوم، ولم تعلن مؤخرًا عن مشاركتها في أي عمل جديد خاصة بعد مرورها بأزمتها الصحية.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: