الفنان حسن يوسف يعلّق على خبر وفاة زوجته شمس البارودي

قرر الفنان المصري حسن يوسف أن يضع حدًا للشائعات والأخبار التي ترددت الأيام الماضية عن وفاة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، مؤكدًا أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني أي مرض أو توعك يذكر.

وعلق الفنان حسن يوسف على شائعة وفاة زوجته من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، وقال: " كل ما تردد مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، مراتي زي الفل أهي، وقاعدة قدامي بتقرا في القرآن الكريم".

" وتابع حسن يوسف: "دول ناس عندهم فراغ دول موتوني 3 مرات قبل كده، وعادل إمام موتوه 6 أو 7 مرات، الناس اللي بتطلع الشائعات دي نفوس بشرية مريضة بتعاني من فراغ وده حذر منه الرسول، والفراغ ده إما بيخلق نوازع شريرة إيذاء الناس أو يحث الإنسان على المشاركة في أي عمل خير".

الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنان حسن يوسف كانت مشاركته في مسلسل "قضاة عظماء ج2"، وهو من بطولة أحمد عبد العزيز، وسوزان نجم الدين، وطارق الدسوقي وهشام المليجي وغيرهم.

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