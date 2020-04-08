الممثلة اللبنانية هند طاهر في ذمة الله بعد صراع مع مرض السرطان

فارقت الممثلة اللبنانية هند طاهر الحياة عن عمر يناهز الـ76 عامًا بعد صراع طويل ومعاناة مع مرض السرطان.

وبحسب وسائل الإعلام اللبناني، فإن الراحلة تم تحديد موعد دفنها يوم أمس الثلاثاء في جبانة الشهداء، واعتذرت عائلتها عن تقبل التعازي إلّا عبر الهاتف بسبب الإجراءات الاحترازية والحظر المفروض في كافة الدول لمنع انتشار فيروس كورونا.

وهند طاهر هي ممثلة لبنانية بدأت مسيرتها الفنية من خلال المسرح المدرسي، واحترفت التمثيل لاحقًا رغم معارضة أسرتها لها، وأول أعمالها في التلفزيون كانت في فترة السيتينيات، وشاركت في العديد من المسلسلات ومن بينها "مسحر رمضان"، "النصابين الثلاثة"، "الضياع"، "عليا وعصام" و"البخلاء".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: