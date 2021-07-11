الموت يفجع روان بن حسين بوالدتها..وهذه هي صورتها الوحيدة!

طرق الموت باب الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين تاركاً خسارةً كبيرة في حياتها العائلية بعد أن أخذ منها أهم شخص في حياتها.

روان فُجعت بوفاة والدتها وشاركت الخبر الحزين بتغريدة جاء فيها "انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه. اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي. يارب ارحمها وتغمد روحها الجنه وصبرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها"

انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه. اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي. يارب ارحمها وتغمد روحها الجنه وصبرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها

راح اشتاقلج يما — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) July 11, 2021

الجمهور والمشاهير بدورهم وجهوا التعازي لـ روان بعدة تعليقات كان منها "اعمري ياروان ماتعرفي شكثر اثر فيني وبكيت الله يصبرك يارب ويرحمها ويغفرلها تشوفيها ب الجنه يارب"..وتابع آخر "لحزن سينتهي الأيام الصعبة ستمر الصبر ثم الصبر ثم الصبر واحمدي الله دائماً على قضاءه وقدره واسألي الله أن يعينكم وأن يرحم ميتكم لا تنسون أن كل حزن بيمر وبنلهو عن مصائبنا وأحزاننا وتستمر الحياة ، فوزوا بالصبر وثوابه"



روان بن حسين تعتذر من طليقها!

الفاشينيستا الكويتية كانت قد حلت ضيفة على أحد البرامج منذ مدة، وخلال اللقاء فاجأت الجمهور بتصريحات تحدثت فيها عن حياتها الخاصة وعن ما حدث في فترة طلاقها من زوجها الليبي محمد يوسف المقريف.

وفي سياق حديثها، أكدت روان بن حسين أنها ليست ضحية أحد، بل ضحية نفسها، وفاجأت الجميع باعتذارها من زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف وابنتها وقالت: " أعتذر لنفسي لأبو بنتي لبنتي عن الخربطة التي سوّيتها على الملأ".

وأضافت وقتها " أنا غلطت، أنا أهلي ربوني وعلموني اللي يغلط يعتذر ويعترف بغلطه واعترف اني ما كان المفروض اطلع واتكلم عن ابو بنتي بهذه الطريقة"، وتابعت: "كل ما تكبر لونا قدامي كل ما استوعب اللي أنا سويته غلط".

فضيحة طليق روان بن حسين !

روان كانت قد شهدت صراع شرس مع مع والد ابنتها الوحيدة الذي اتهمته بالخيانة ونقل مرض جنسي لها بسبب علاقاته المتعددة مع الفتيات ومن بينهن القاصرات. كما وأضافت روان وقت إعلان طلاقها أن يوسف كان قد اغتصبها قبل الزواج وهو ما دفعها للزواج منه لفترة لم تتجاوز العام تقريباً بعد سلسلة من الفضائح والمشاكل التي انتشرت عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وكانت روان قد واجهت دعوى قضائية من طليقها منذ مدة بعد أن تهجمت عليه في أحد الأماكن ومزقت ملابسة وسط ضرب من طرفها كما هو متداول، وقيل أنه تم تأجيل الجلسة التي كان من المتوقع أن تتم في دولة أجنبية بسبب جائحة كورونا والأوضاع الغير مستقرة التي أدت إلى إغلاق معظم المحاكم لفترة.

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