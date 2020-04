الموت يفجع ليلى علوي..وسبب الوفاة فيروس كورونا!

وفاة طليق الممثلة المصرية "ليلى علوي" والمدعو "منصور الجمال" بفيروس كورونا 💔💔 #ليلى_علوي #مصر #كورونا #فيروس_كورونا #عرب #مشاهير #جديد

