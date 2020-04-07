الموت يفجع ليلى علوي..وسبب الوفاة فيروس كورونا!

إنتقل إلى رحمة الله طليق الممثلة المصرية ليلى علوي والمدعو "منصور الجمال" وسبب الوفاة فيروس كورونا الذي هاجمه بشدة وتسبب في إلتهاب رئوي حاد.

الذي أعلن الخبر صديقه المقرب الصحفي "محمد صلاح" إذ شارك منشور جاء فيه:

" أسف مضطر أعلن عن وفاة صديقي والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا..اللهم تغمده برحمتك التي تجاوزت كل شيء وتجاوز عنه وابدله دارا خيرا من داره واجعل الموت راحة له من كل شر ويوم لقائك خير أيامه واجعل مثواه الجنة يا رحمن يا رحيم"

يذكر أن منصور كان متزوج من ليلى علوي لمدة 8 سنوات وسط توقعات بأن تنتهي علاقتهما سريعاً بسبب طبيعة الوسط الفني وأن أغلب الزيجات تكون فاشلة، إلا أنهما عاشا حياة زوجية سعيدة قبل أن يقع الطلاق بينهما في عام 2015 ويتفقان على أن يصبحا أصدقاء لا أكثر.

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