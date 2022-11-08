النجم التركي "أونور تونا" يتوّجه إلى فلسطين لهذا السبب!

كشفت وسائل اعلام تركية بأن النجم التركي الشهير أونور تونا سيتوّجه الى دولة فلسطين المحتلة خلال نهاية الشهر الحالي وذلك بحسب مصادر قريبة من النجم، من أجل المشاركة في فيلم سينمائي.

سبب زيارة أونور تونا الى فلسطين

وتعتبر هذه الزيارة الاولى للنجم التركي الشهير "اونور تونا" الى فلسطين حيث سيتواجد هناك خلال 21 من الشهر الحالي تحديداً، ويعود السبب لذلك هو تصوير فيلم جديد.

وسيقوم أونور بتصوير فيلم جديد يحمل الطابع الكوميدي في دولة فلسطين المحتلو، ولكن لم يُعرف بعد ماهي تفاصيل الفيلم أبداً ومن سيشارك في دور البطولة مع نجوم اتراك أو من الأراضي المحتلفة.

وعلى صعيد متصل قال البعض إن العمل في الأراضي المحتلة من دولة فلسطين، وبذلك يكون أونور يتعاون مع الاحتلال الصهيوني في هذا العمل، مما أثار التساؤلات حول تطبيعه مع الكيان الصهيوني.

وحتى هذه اللحظة تبقى الأمور مبهمة وغير واضحة فيما يتعلق بمشاركة النجم التركي ب هذا العمل.

أونور تونا يتعرّض لانتقادات واسعة

تعرّض النجم التركي الشهير "أونور تونا" لانتقادات عديدة وذلك بعد أن فاز بجائزة أفضل ممثل، حيث حقق نجاحات عديدة وكان من أبرزها مسلسل "الطبيب المعجزة".

واعتبر العديد من الجمهور بأن هناك الكثير من النجوم يستحقّون اللقب أكثر منه، وكان منهم النجم التركي "كرم بورسين" والنجم "بوراك أوزجفيت"، مما أشاروا الى أن هناك احتمالية شرائه للجائزة.