النجم التركي "بيرك أوكتاي" يغيب عن تصوير مسلسل التفاح الحرام لهذا السبب

أثار قرار تأجيل تصوير الحلقة الجديدة من المسلسل التركي الشهير "التفاح الأحمر" صدمة لدى جمهوره ومتابعينه الذين ينتظرون حلقاته على أحر من الجمر.

وأفادت مصادر اخبارية تركية بأن السبب الرئيسي وراء تأجيل تصوير حلقة الأسبوع هو ان النجم التركي " بيرك أوكتاي" قد أصيب مؤخراً بفيروس كورونا المستجد.

وسيخضع بطل المسلسل إلى الحجر الصحي حيث سيتلقى العلاج اللازم إلى أن تتعافى صحته ويعود لمتابعة تصوير حلقات مسلسل "التفاح الأحمر".

وكان الفنان التركي بيرك قد انفصل عن مسلسل "المحارب " التركي بشكل مفاجىء حيث وضع طاقم العمل بمأزق كبير وستبحث الشركة عن ممثل آخر وذلك لخوض دور البطولة بديلًا عنه بعد أن كان الجمهور قد اعتاد على رؤيته في المسلسل.

ولم يصرّح النجم التركي في وقتها عن الأسباب التي دفعته إلى الانفصال عن المسلسل الذي كان يقوم ببطولته وتسبب بهذا الشيء للشركة، ولكنه انضم إلى طاقم مسلسل الشهير "التفاح الأحمر" بدور شاتاي.

نبذة عن مسلسل "التفاح الأحمر"

لاقى مسلسل "التفاح الأحمر" نجاح كبير في تركيا خاصة والوطن العربي بشكل عام ويدور المسلسل حول قصة فتاتان يلديز وزينب تععيشان في اسطنبول ولكل منهما شخصية مختلفة فواحدة تحافظ على مبادئها والأخرى تريد الثراء بأي طريقة لتبدأ صراعات كبيرة مع عائلة ثرية.

ويعتبر العمل من اكثر الأعمال مشاهدة في الفترة الأخيرة ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا