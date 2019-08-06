بالصور: سما المصري بإطلالة مثيرة من هولندا وتعلّق: "الرجالة بيعاكسوا هنا عادي"

أطلت الفنانة الإستعراضية والراقصة المصرية سما المصري عبر حسابها على موقع إنستغرام بمجموعة من الصور والفيديوهات، وذلك خلال تواجدها في زيارة إلى هولندا، وخطفت أنظار متابعيها بإطلالتها الجريئة وتصرفاتها المثيرة للجدل كعادتها.

وظهرت سما المصري في الصور مرتدية ملابس رياضية ضيقة كشفت عن تفاصيل جسدها، وذلك أثناء جولة لها في شوارع هولندا، وتركت تعليقًا على إحدى الصور وقالت: " دا شارع في هولندا بجوار ميدان الحمام والرجاله الأجانب بتعاكس عادي وبتبص اهي ياجماعه مفيش مشاكل بس مابيتكلموش بيعاكسوا بس".

وطالب الجمهور سما المصري أن تتوقف عن الظهور بملابس وإطلالات جريئة نظرًا للأثر السيء الذي تتركه في نفوس الشباب الذين يتابعونها على مواقع التواصل، بينما أخذ البعض بتذكيرها بأنها التزمت في فترة من الفترات خاصة حينما مرضت ودخلت المستشفى.

يشار إلى أن سما المصري أصبح يتابعها على إنستغرام أكثر من مليوني شخص، ودائمًا ما تتعمد إثارة الجدل سواء بتصرفاتها أو ملابسها الجريئة، أو بتعليقاتها وانتقاداتها لبعض الأسماء المعروفة في الوسط الفني والإعلامي.

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