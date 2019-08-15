بالفيديو: أصالة تُشعل الحماس في حفلها في لندن وتغني مع ابنها "يسمحولي الكل"

أثارت الفنانة أصالة نصري حماس محبيها وذلك أثناء إحيائها لحفلها الأخير في لندن، وتميز الحفل بالحضور الجماهيري الكثيف، حيث تفاعل الجميع مع نجمتهم المفضلة ومع الأغاني الجديدة والقديمة التي قدمتها، وكانت المفاجأة في الحفل هي تواجد ابن أصالة على المسرح إلى جانبها.

وكانت شام الذهبي ابنة أصالة قد قامت بمشاركة عدة لقطات من حفل والدتها في لندن عبر حسابها على إنستغرام، وتضمن أحد المقاطع قيام أصالة بمناداة ابنها "لودي" صاحب الـ21 ربيعًا للصعود إلى خشبة المسرح ومشاركتها في غناء أغنية "يسمحولي الكل" لتعلق قائلة: "توأم روحي..لودي من صور معي هذه الأغنية وأهديها له".

على صعيد آخر، اشتعلت الخلافات من جديد والقطيعة ما بين أصالة وأحلام، وذلك على خلفية مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث قام متابعوا أصالة بنشر تعليقات ساخرة حول هذا الأمر، لتقوم أحلام بشتم كل من تحدث عن صديقتها وتختم الموضوع بالحظر وإلغاء المتابعة.

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