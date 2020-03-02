بالفيديو: رانيا يوسف تُشعل الجدل حولها بوصلة رقص وأزياء جريئة!

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وتخطت عدد مشاهدات المقطع أكثر من نصف مليون خلال يوم واحد، وذلك بسبب ظهورها بإطلالة جريئة وربما الأكثر إثارة منذ واقعة الفستان الفاضح في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ولم تكتفي الممثلة رانيا يوسف بذلك، بل قامت في الفيديو بأداء حركات راقصة ومثيرة استعرضت من خلالها تفاصيل جسدها أمام متابعيها، لتنهال عليها الانتقادات من كل صوب، وفي نفس الوقت تعليقات ساخرة، حيث ذكرها أحدهم في واقعة الفستان الشهير خاصتها وقال لها: "البطانة يا استاذة رانيا".

ويبدو أن الفنانة رانيا يوسف التي أصبح يتابعها على إنستغرام اليوم أكثر من 2 ونصف المليون متابع باتت تعرف تمامًا من أين تؤكل الكتف، وما هو تحديدًا الذي يجذب الأنظار إليها ويجعلها محط اهتمام عدد كبير من الجمهور، وذلك بالتأكيد إلى جانب الأعمال الفنية التي تقدمها أو ستقدمها في الفترة القادمة.

وشاركت رانيا يوسف في آخر أعمالها الفنية من خلال فيلم "دماغ شيطان" إلى جانب كل من باسم سمرة وأشرف طلبة وأسامة عبدالله وسلوى خطاب وغيرهم.

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