بتوقيع كورونا..جورج وسوف يشدد على عدم التقبيل في عزاء والدته (صورة)

يبدو أن الأمور أصبحت لا تحتمل الدخول في أي مجازفة حتى لو كانت قبلة بهدف المواساة والتعزية، خاصة في الآونة الأخيرة بعد وصول فيروس كورونا إلى بعض الدول العربية، وهذا ما حدث بالفعل خلال عزاء والدة الفنان جورج وسوف.

وبسبب التخوّف من فيروس كورونا المستجد والذي يتوسع بالانتشار بشكل مرعب، قرر الفنان جورج وسوف التشديد على موضوع التقبيل خلال عزاء والدته الراحلة الذي أقيم في كنيسة مار إلياس ببلدية كفرون في سوريا.

ونشر الإعلامي نيشان صورة على تويتر من داخل العزاء ظهر فيها برفقة الوسوف، وفي صورة أخرى ظهرت اللافتة التحذيرية التي كتب فيها تنبيه فيما يخص موضوع التقبيل وفيروس كورونا وجاء فيها: "عذرًا..حفاظًا على سلامة الجميع يرجى عبد التقبيل..التوقيع: كورونا".

في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف،

هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين.

رحم الله أمّ أبو وديع.❤️ pic.twitter.com/ExS2s457Pw — نيشان (@Neshan) February 29, 2020

وعلّق نيشان: "في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف، هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين. رحم الله أمّ أبو وديع".

والجدير بالذكر، أن والدة جورج وسوف، رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ82 عامًا في يوم الـ21 من شهر فبراير الماضي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وأعرب حينها الوسوف عن حزنه الشديد قائلًا: "سكت الكلام بعد رحيلك".

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