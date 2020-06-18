بالفيديو: مشاجرة في موقع تصوير مسلسل "الهيبة" والشرطة تتدخل!

تداولت خلال اليومين الماضيين العديد من الصفحات والمواقع على السوشال ميديا مقطع فيديو يظهر خلاله مشاجرة عنيفة وأعداد كبيرة متواجدة في الحدث، وتبيّن أن هذه المشاجرة وقعت بين أهالي منطقة "حمانا" وفريق مسلسل "الهيبة" أثناء تصوير الجزء الرابع.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن القصة بدأت عندما قام أحد الأشخاص من أهالي بلدة "حمانا" بالاختلاف مع أحد أفراد طاقم "الهيبة" وقام بإطلاق النار من مسدسه ليتم اعتقاله، لتشتعل الأجواء ويخرج أهالي المنطقة في احتجاجات ويقومون بقطع كافة مداخل البلدة بالإطارات المشتعلة تعبيرًا عن رفضهم توقيف الشخص الذي أطلق النار.

إشكال بين أهالي منطقة حمانا وفريق مسلسل "الهيبة" استدعى تدخل الجيش pic.twitter.com/ZmqLEzhxIg — Ayssar nourdine (@AyssarN) June 15, 2020

ومع الفورة التي حدثت لدى أهالي "حمانا" على خلفية اعتقال أحدهم، تطور الخلاف ووصل لحد وقوع مشاجرة مع أفراد مسلسل "الهيبة"، مما دفع صناع المسلسل للاستنجاد بالقوى الأمنية لفض الخلاف.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "الهيبة " في جزئه الرابع، كان من المفترض أن يتم عرضه في موسم رمضان 2020، ولكن بسبب الإغلاقات التي حدثت نتيجة انتشار فيروس كورونا، لم يتمكن طاقم العمل من استكمال باقي الحلقات وتقرر تأجيله لموسم رمضان 2021.

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