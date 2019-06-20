بالفيديو: معجبة تُحرج ناصيف زيتون على المسرح..شاهدوا كيف كانت ردة فعله!

كان النجم المحبوب ناصيف زيتون حديث مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين وما زال، وذلك بعدما تعرض للإحراج على المسرح خلال تقديمه لأغنتيه الشهيرة "بربك"، ليتفاجأ بإحدى المعجبات أو المتيمات في حبه تقف إلى جانبه وتغني معه كلمات الأغنية وتوجه الكلام مباشرة له.

وعلى الرغم من نجومية ناصيف زيتون الكبيرة وتواجده في الكثير من الحفلات والأماكن بشكل مستمر، إلّا أنه تعرض للإحراج وظهر عليه الخجل الشديد بسبب اقتراب الفتاة منه إلى حد كبير، وغنائها له أمام الجميع، ولكنه استطاع في النهاية التعامل مع الموقف وأكمل وصلته الغنائية.

على الصعيد الفني، طرح الفنان ناصيف زيتون مؤخرًا أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "تكة"، وهي من كلمات ضياء عشا، وألحان عمر الخير، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.

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