باميلا الكيك بين زياد برجي وهشام حداد.. "يوم إيه ويوم لاء"!

أعلن الفنان والممثل "زياد برجي" أنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد "يوم إيه يوم لأ" المقرر عرضه في فترة عيد الميلاد المجيد.

أبطال الفيلم الجديد، الممثلة اللبنانية "باميلا الكيك" ومقدم البرامج الكوميدي "هشام حداد" الى جانب نخبة من النجوم.

ونشر كل من زياد وباميلا على إنستغرام صور لهما لتحميس طالبين منهم إرسال توقعاتهم عن الفيلم الجديد"يوم إيه يوم لأ" من كتابة رافي وهبي وإخراج نبيل لبس، أما الإنتاج فكان من نصيب شركة Falcon Films.

يذكر أن أخر عمل غنائي للفنان زياد برجي كان فيديو كليب "لعيونك الحلوين" وحقق أكثر من 3 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

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