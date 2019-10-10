وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري.. طليق الفنانة صبا مبارك وآخر أعماله دقيقة صمت!

فُجع الوسط الفني اليوم بخبر وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري إثر أزمة قلبية مُفاجئة عن عمر يُناهز الـ 57 عامًا، وشكل خبر وفاة الماجري صدمة كبيرة في الوسط الفني، وبحسب الأخبار المتداولة فإن الماجري فارق الحياة اليوم في مصر حيث يقيم هُناك بشكل مُفاجيء.

وكانت آخر أعمال المخرج الراحل مسلسل دقيقة صمت من بطولة الفنان السوري عابد فهد وخالد القيش والفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، ومن كتابة سامر رضوان.

والمخرج التونسي الراحل شوقي الماجري هو طليق الفنانة الأردنية صبا مبارك ووالد ابنها الوحيد عمار، ولم يتزوج الماجري بعد الفنانة الأردنية كما أنها لم تتزوج هي الأخرى.

ويُعتبر الراحل شوقي الماجري من أنجح المخرجين في الوسط العربي، ومن اهم أعماله: أسمهان حصل بسببه الراحل على جائزة “أدونيا” كأفضل مخرج، الاجتياح (حصل على جائزة ايمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي)، هدوء نسبي حاز الماجري على جائزة أدونيا كأفضل مخرج، وفيلم مملكة النمل من بطولة طليقته صبا مبارك والفنان السوري عابد فهد ويتحدث الفيلم عن معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني.

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