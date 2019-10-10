هل تصور نوال الزغبي أغنيتها المسربة على طريقة الفيديو كليب؟

نشر المخرج شريف ترحيني" على حسابه في إنستغرام صوره تجمعه بالنجمة الذهبية "نوال الزغبي" مع تعليق "مشروع جديد قريبا"، يذكر أن المخرج تعاون مع الذهبية بفيديو كليب "كده باي" وتم تصوير ثلاثة أغاني في فيديو كليب واحد.

إلا أن الأمور ما زالت غير واضحة حتى هذه اللحظة حول ما إذا كان العمل الذي سيصور أخر اصدارات نوال "بدك تسأل عليي" التي تسربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحققت ردود أفعال إيجابية أو أغنية من البومها الأخير من إنتاج روتانا "كده باي".

المخرج تعاون أيضا مع نوال في تصوير حملة توعية ضد سرطان الثدي لإحدى المجلات، وقد يعاد التعاون من جديد بينهم في هذا المجال.

يذكر أن النجمة ستحيي حفل ضمن حفلات موسم الرياض إلى جانب "أصالة نصري" و الفنان التونسي "صابر الرباعي" في 28 نوفيمبر.

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