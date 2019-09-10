بدرية أحمد لصالح الجسمي: أسلوبك سوقي في وصف "السوشيال ميديا"

عبرت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، عن صدمتها الشديدة من الكلمات التي تلفظ بها مواطنها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في وصفه للسوشيال ميديا.

وقالت بدرية في منشور لها عبر حسابها على "إنستغرام": "عفوا أنا لم أقصد أن صالح الجسمي، مع احترامي له كونه ولد بلادي، خص شخصًا ولكن هو عمم ع السوشل ميديا متناسيًا أن في اشخاص هاتفه ومحتوياتهم تشرف لمتابعتهم"، متسائلة: "إذا أخطأ أشخاص مهمتها الشهره وكثرة المتابعين فما ذنب الآخرين ذوي المحتوى المفيد للسوشل ميديا؟".

ورأت بدرية أحمد أن صالح الجسمي أخطأ بما تلفظ به في وصفه للسوشيال ميديا، مضي

فة: "اذا كان من حقه الأسلوب السوقي والتلفظ بألفاظ لا تليق به كرجل له شيبته فمن حقنا أن نوجه الأستاذ صالح بالأسلوب الراقي أن ينتبه فقط لا غير واذا هو متعود ان يهاجمه الناس بأسلوبه الفظ هو حر ولكن من باب العلم أقول له اعذرني يا صالح أنت أخطأت اكثر منهم تحياتي لك وعذرا منك لأنك لم تتقبل انتقادي ونصحي لأنك تبقى ولد البلاد تحياتي".

وكان صالح الجسمي قد صدم متابعيه في مقطع فيديو بثه عبر "إنستغرام" قال فيه: "وصف بسيط للسوشيال ميديا هالأيام، دعارة دياثة، قلة أدب، نفخ، تفسخ، تعري، تكبير، ترويج لأجسام مهترئة، تصابي، جنوس.. خاصة الجنوس".

وكانت بدرية أحمد قد هاجمت صالح الجسمي؛ بعد انتقاده لها، في مايو من العام الماضي بسبب نشرها مقطع فيديو تظهر فيه مع صديقتها، ووجهت رسالة له عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" قالت فيه: "قمة القذارة لما واحد يعتبر نفسه رجل ويدخل في شؤون الحريم ومخلي نفسه صاحب مبادئ وأخلاق وهو بالأساس أبو القذارة، والمشكلة ما له دخل بالإعلام والسوشيال ميديا".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: