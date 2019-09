بدرية أحمد لصالح الجسمي: أسلوبك سوقي في وصف "السوشيال ميديا"

عفوا انا لم اقصد ان صالح الجسمي مع احترامي له كونه ولد بلادي أنه خص شخص ولكن هو عمم ع السوشل ميديا متناسيا أن في اشخاص هاتفه ومحتوياتهم تشرف لمتابعتهم اذا أخطأ شخوص مهمتها الشهره وكثرة المتابعين فما ذنب الشخوص الأخرى ذات محتوى يفيد السوشل ميديا واذا كان من حقه الأسلوب السوقي والتلفظ بالألفاظ لا تليق به كارجل له شيبته فمن من حقنا أن نوجه الأستاذ صالح بالأسلوب الراقي ان ينتبه فقط لا غير واذا هو متعود ان يهاجمه الناس بااسلوبه الفظ هو حر ولكن من باب العلم اقول له اعذرني يا صالح انت أخطأت اكثر منهم تحياتي لك وعذرا منك لأنك لم تتقبل انتقادي ونصحي لأنك تبقى ولد البلاد تحياتي

A post shared by badriya (@badriya1ahmad) on Sep 9, 2019 at 3:46am PDT